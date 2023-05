La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, también conocida como ácido ascórbico. Antes incluso de su descubrimiento, los médicos se dieron cuenta de que tenía que haber un compuesto en los cítricos que previene el escorbuto. Investigaciones posteriores revelaron que los humanos dependen de fuentes externas para cubrir sus necesidades de vitamina C, mientras que la mayoría de los animales puede sintetizar la vitamina C en su organismo.

La vitamina C es un nutriente y antioxidante que se encuentra en frutas y vegetales.

Las personas adultas requieren unos 90 mg. al día.

El cuerpo la usa para sanar y regenerar los tejidos, producir colágeno (que da una apariencia joven a la piel) y fabricar neurotransmisores, como la serotonina y la norepinefrina. Estos neurotransmisores son sustancias químicas cerebrales que sirven para que las células nerviosas y cerebrales se comuniquen entre sí, y afectan al estado de ánimo y al sueño.

Si tienes deficiencia de ésta vitamina, entonces tu cerebro no puede fabricar estos importantes neurotransmisores en cantidad suficiente, dando como resultado depresión y ansiedad.

Investigaciones sugieren también que la vitamina C está involucrada en el metabolismo del colesterol y los ácidos biliares, que puede tener implicaciones para los niveles de colesterol en la sangre y la incidencia de cálculos biliares

Beneficios de la vitamina C

Protección de los constituyentes de las células frente a los daños oxidativos.

Formación normal de colágeno y función normal de huesos, dientes, cartílagos, encías, piel y vasos sanguíneos.

Incremento de la absorción de hierro no hémico.

Funcionamiento normal del sistema nervioso.

Funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Funcionamiento normal del metabolismo productor de energía.

Mantenimiento de la función normal del sistema inmunitario durante y después del ejercicio físico intenso.

Funciones psicológicas normales.

Regeneración de la forma reducida de vitamina E.

Reducción del cansancio y la fatiga.

La deficiencia de vitamina C puede ocasionar

Encías sangrantes

Dificultad para sanas golpes y heridas

Piel seca

Dolor en las articulaciones

Las frutas son la principal fuente natural, especialmente cítricos como limón y naranja, también puedes tomar suplementos.

…..¿ sabías que?…..

El sangrado de las encías, uno de las etapas del escorbuto, que llegó a matar a miles de marineros en la antigüedad, es uno de los síntomas de falta de Vitamina C.

Gentileza: susana perucca