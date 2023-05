Este miércoles en el Auditorio Ángel Bustelo se llevó a cabo la audiencia pública entre el gobierno y las asociaciones de propietarios de taxis y remises, donde se acordó un aumento de la tarifa en un 51,44%, el cual entrará en vigencia en algunas semanas.

Tanto para la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) como para la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (Cetax) la propuesta es insuficiente y atenta contra la rentabilidad del sector, poniendo en riesgo a cientos de puestos de trabajo.

De esta manera, el valor de la ficha (que cae cada 80 metros) pasará a costar de 9 pesos a 13,62, mientras que la bajada de bandera, que salía 172 pesos, costará 260,44 pesos. De esta manera, un viaje promedio (de 3 kilómetros) que actualmente salía en promedio 520 pesos, pasará a costar 787 pesos.

El porcentaje de aumento surge del estudio de costos realizado por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), quien indicó que es el incremento que en los últimos seis meses sufrieron los insumos del sector.

En tanto, desde Aprotam y Cetax explicaron que el aumento es insuficiente, aunque a pesar de esto, esperan que la actualización se realice “lo más rápido posible”, debido a que aún están trabajando con costos de septiembre pasado.

“El valor de la tarifa actual, que está vigente desde el mes de noviembre, y el análisis de costos, se realizó en el mes de septiembre. Este atraso hace que los propietarios no puedan continuar y ponen en grave riesgo cientos de puestos de trabajo“, explicó Cristián Martínez de Aprotam.

En la provincia, la cantidad de choferes de remises y taxis pasó de 5 mil conductores hace diez años a 1.700 en la actualidad, y según las organizaciones, el atraso de las tarifas es el factor principal.

“Un chofer cobra 85 mil pesos por mes y trabaja 12 horas diarias seis días a la semana. Es lógico que no haya choferes que quieran trabajar. Pero los empresarios no pueden pagar más porque no les da la rentabilidad“, indicó Cesar Vázquez de Cetax, y agregó que “desde el EMOP calculan una rentabilidad del diez por ciento para los empresarios. Es decir que para ganar 150 mil pesos al mes, hay que invertir un millón y medio“.

Además, explicaron que esto repercute directamente en la calidad del servicio. “La gente se queja de la cantidad de coches y del estado de los vehículos. Pero no tenemos margen para actualizar los modelos de las flotas. Si esto sigue así, va a llegar el momento que el estado tendrá que ayudarnos para sostener al sector“, coincidieron los empresarios.

Finalmente, desde el sector indicaron que este combo hace que no puedan competir de igual manera con las aplicaciones de viajes, como Uber o Cabify.

“Si bien a los conductores de las plataformas tampoco les es rentable, hay usuarios que prefieren pagar un poco más, pero saben que el vehículo está en excelentes condiciones, además de saber que hay disponibilidad de coches. A nosotros nos planchan la tarifa, no podemos cambiar los autos y los choferes no quieren trabajar con nosotros con justa razón porque no podemos ofrecer un sueldo digno. Es un combo que nos está complicando mucho”, explicaron.

El llamado a audiencia pública fue anunciado en el boletín oficial el pasado 30 de marzo, por pedido de Aprotan y Cetax. En ese entonces, el pedido de aumento por parte de las entidades que agrupa a los trabajadores del sector rondaba el 40% en promedio.

