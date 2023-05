Subida de tipos, intervención cambiaria y baja de aranceles: Argentina ensaya estrategias contra la inflación

Argentina ya no trata de bajar la inflación; intenta, al menos, que no se salga de control. Este lunes, el Gobierno de Alberto Fernández presentará un paquete de medidas económicas para defender el peso, desalentar el ahorro en dólares y sumar reservas internacionales al Banco Central. Dentro de cinco meses habrá elecciones generales y ya nadie espera un plan integral de estabilización ni un cambio en las expectativas. Se trata de llegar a octubre con el barco a flote, mientras se traslada la responsabilidad de la cirugía mayor al que asuma el 10 de diciembre. Los sondeos dan por hecho que no será un peronista. La Casa Rosada ha atado su futuro electoral a una candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa. Si Massa no logra resultados económicos, dificilmente será candidato.