Suarez en Alvear: “Los mendocinos trabajamos para seguir adelante, aun en circunstancias adversas”

El Gobernador brindó una conferencia de prensa antes del tradicional almuerzo de la Fiesta de la Ganadería y las Zonas Áridas. Habló sobre Portezuelo del Viento, la boleta única y la situación nacional, entre otros puntos.

Este sábado, el Gobernador Rodolfo Suarez, junto a su gabinete, viajó hasta el departamento de General Alvear para asistir a la 42ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Antes de comenzar el tradicional almuerzo, el Gobernador y el intendente anfitrión, Walther Marcolini, brindaron una conferencia de prensa.

Sobre la fiesta, el mandatario, en su última visita como Gobernador, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia económica y turística para la provincia de Mendoza. “Desde el punto de vista económico, es una de las partes de la economía diversificada que necesita la provincia de Mendoza y también para los alvearenses es una gran oportunidad de turismo. Hay una altísima ocupación, ha venido mucha gente de la provincia y de otros lugares”.

El Gobernador destacó el trabajo que se realiza cada año para llevar adelante este evento tan destacado en la provincia, y recordó la edición virtual que se realizó en época de pandemia. De esta manera, hizo hincapié en el espíritu de avance de los vecinos de Alvear. “Los mendocinos trabajamos para seguir adelante, aun en circunstancias tan adversas como las que nos ha tocado vivir, como la pandemia, la situación económica y ser una provincia que hemos sido muy discriminada por el Gobierno nacional por no pertenecer al mismo color político. Principalmente en aquellos fondos que tienen que ver con la discrecionalidad del Gobierno nacional, que ocupamos el último lugar en la tabla”.

El mandatario mendocino exhortó a los mendocinos, particularmente a los alvearenses, en seguir adelante. Al tiempo que adelantó que en el discurso que brindará durante el almuerzo será un repaso de lo realizado en la región, y “también lo que vamos a hacer, nos quedan aproximadamente siete meses de gestión, estamos trabajando intensamente y lo vamos a seguir haciendo en forma conjunta, como lo estamos haciendo con el intendente, al que también le quedan unos meses de gestión”.

Portezuelo del Viento

Sobre Portezuelo del Viento, Suarez sostuvo que “la decisión política está tomada, absolutamente está tomada”. Y añadió que “eso ha sido un cachetazo para los mendocinos con el laudo del Presidente. La obra tiene mucho que ver con el trasvase, porque el trasvase es una obra que tiene que ir indefectiblemente al COIRCO, con los problemas que nosotros tenemos en este COIRCO, que estamos 4 a 1 en toda votación del resto de las provincias, pero estamos trabajando intensamente en el tema”.

En este sentido, el Gobernador anticipó: “Vamos a realizar nuevamente los estudios de impacto ambiental, que inexplicablemente nos han pedido nuevamente, porque ya están hechos los estudios. También estamos repensando porque Portezuelo del Viento, el original, que puede ser más factible con el trasvase, e ir presentando con el tiempo esos estudios en el COIRCO, porque no podemos realizar esa obra así. Hoy, por las circunstancias políticas en las que estamos, yo lo veo con muchas dificultades porque de los gobernadores que intervienen basta el voto de uno solo para que no se apruebe”.

“Estamos en un año electoral importante, donde creo que va a haber un cambio de Gobierno nacional, por lo menos así lo indica el humor de la gente, que así no podemos seguir. Esto sigue estando en la agenda de este gobierno y del equipo al cual yo pertenezco”, agregó.

“El COIRCO es un acuerdo, es un tratado y hay ciertas cosas que ya se han acordado”, señaló Suarez al tiempo que señaló que “a futuro podría existir la posibilidad de salirnos del COIRCO. Hoy lo seguimos evaluando permanentemente, estamos trabajando dentro del código”.

Boleta única

“Estamos analizando con todo el equipo la votación que ocurrió en estos siete departamentos donde quiero destacar un dato, y esto es lo importante, el 93% de las personas que fueron a votar votó bien, entendió el sistema. El 10% implicó la sumatoria de los votos nulos y votos en blanco”.

“Estoy estudiando con todo el equipo cuál fue la razón de esos votos en blanco o esos votos en nulos”, puntualizó Suarez, y señaló que algunos de los cambios que están en estudio están relacionados con la ubicación de los candidatos en la boleta.

“Hoy, la Junta Electoral, ya eso es ajeno a mí, está analizando qué voto es nulo o no, porque algunos hacían una cruz sobre la cara del candidato y otros distinguen una crucecita en un lugar blanco al lado del candidato. Eso es lo que ha ocurrido. Vamos a hacer mucha más docencia sobre el tema, con campañas televisivas para entender que el voto es en este sentido”.

Candidatura a vicepresidencia de la Nación

“A mí me enorgullece mucho quien me menciona como posible candidato a vicepresidente de alguno de los candidatos que están en este momento compitiendo, pero para mí la prioridad es la provincia de Mendoza, toda nuestra energía está en Mendoza. Tenemos un equipo que tiene que seguir gobernando la provincia de Mendoza porque sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que falta, sabemos lo que hemos hecho bien, sabemos en lo que no hemos equivocado y tenemos que corregir y en eso vamos a estar con toda nuestra energía”.

Tren Mendoza-Buenos Aires

El Gobernador mencionó que junto a la senadora nacional Mariana Juri “diariamente ingresan a ver si pueden sacar un pasaje y todavía no están a la venta esos pasajes de ese tren que se anunció con toda esa parafernalia que hicieron. Yo espero que llegue, obviamente, que tenga un buen servicio, que sea rápido, no tampoco un servicio de 30 horas de viaje”.