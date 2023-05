Responsabilidad fiscal: el PJ rechaza la prohibición de contratar personal en años electorales

La Legislatura provincial no está exenta del termómetro electoral de los días previos a las PASO del 11 de junio y así se ve reflejado en los proyectos que no logran destrabarse, porque oficialismo y oposición no llegan a acuerdos para hacerlo.

Tal es el caso de la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, impulsada por el gobierno provincial y que se encuentra estancada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Por segundo martes consecutivo no se realizó la reunión para darle despacho y todo indica que, hasta después de las elecciones todo seguirá igual, aunque el calendario permita que avancen la próxima semana.

El presidente de la comisión, el radical Jorge López reconoció de forma contundente esto mismo: “Me parece que vamos a tener que esperar hasta después de las PASO”, dijo en diálogo con Los Andes. El objetivo del oficialismo era que la iniciativa llegara a la media sanción antes de los comicios, pero ni siquiera llegó al recinto.

El peronismo cuestionó el corazón de la norma, el ahorro obligatorio que implica la constitución del nuevo Fondo Anticiclíco, y no hubo más avances. Es más, con el correr de las semanas, desde ese bloque endurecieron la oposición a la iniciativa. “Para nosotros la ley está flojita en varios artículos, no en uno solo”, sentenció la diputada Marisa Garnica, pareja del precandidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi.

La legisladora comentó que los otros cuestionamientos pasan por las modificaciones a las reglas de fin de mandato y un presunto “ahorro obligatorio” dispuesto también para los municipios, algo que descartaron por parte de la UCR.

Sobre el primer punto, el proyecto establece que en los años electorales ejecutivos “estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las Erogaciones Corrientes de tipo permanente, incluidos los nombramientos en planta transitoria, permanente, interina, contratos de locación y cualquier otra modalidad de contratación de personal, salvo que se encuentren incluidas en la ley de presupuesto vigente”.

Marisa Garnica, diputada (FdT-PJ) Mendoza.

Ante esto, Garnica explicó que desde su bloque entienden que “6 meses es un plazo prudente para quien gobierna, tanto los municipios como el gobierno provincial” y no 12 meses como marca la iniciativa. “Los municipios hoy tienen la posibilidad de una reelección, pero en el caso del gobernador no. Entonces con esto se coarta la posibilidad de no poder generar puestos de trabajo en un 25% de su gobierno”, sostuvo.

Y argumentó su posición, asegurando que el PJ tiene “una concepción completamente distinta a la del actual gobierno”. Ellos creen en un “Estado eficiente, pero con personal, no con números que cierren sin empleados y con sueldos bajos”.

La diputada definió que el radicalismo, lo que hace es “tercerizar los servicios con empresas” y para los peronistas, estas son funciones que debe cumplir el propio Estado. “Por ejemplo, los servicios de limpieza en los municipios. Ellos tercerizan con empresas que cobran un canon anual que significa generalmente más plata de la que se le debería pagar a los empleados públicos en esa gestión”, consideró.

Por otra parte, Garnica sostuvo que “los municipios tienen autonomía económica, financiera y de gestión” y aseguró que también se pretende a través de este proyecto de ley “obligar a los municipios a un ahorro”.

“No es que el intendente o intendenta no quieran tener un fondo que los cubra por cualquier situación de crisis, pero primero hay que entender el momento que estamos atravesando”, sostuvo la diputada.

Y dijo que “es complejo querer pensar que el gobierno provincial deba ahorrar y que también los municipios tengan esa obligación, cuando hay algunas comunas que no están recibiendo ni el porcentaje que les corresponde de la Provincia”, en relación a la coparticipación municipal.

Ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad, presenta a la comisión de Hacienda del Senado el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al lado de Fayad, el diputado Jorge López. Foto: Orlando Pelichotti

Por su parte, López se limitó a responder que “los municipios no están incluidos en el fondo anticíclico” y dijo que las reglas de fin de mandato podrían reverse, pero el principal contrapunto pasa por la constitución del fondo: “Ellos quieren eliminarlo y pierde sentido el proyecto”, apuntó.

La principal crítica del PJ se basa en el mecanismo de constitución continuo del Fondo Anticíclico que plantea que todos los años se debe presentar al menos una nómina salarial como ahorro, excepto en los ejercicios fiscales en los cuales se hayan verificado una etapa recesiva en el ciclo económico. Luego se deberá ir recomponiendo de a tercios, hasta completar nuevamente su composición total.

“Nosotros hemos planteado nuestra posición, porque entendemos que vivimos una situación de crisis y es imposible ahorrar. Y menos haciéndolo con la subejecución del presupuesto en la mayoría de las áreas del gobierno provincial y con sueldos muy por debajo de la inflación anual, como el caso de los empleados públicos”, planteó Garnica con dardos al gobernador Rodolfo Suárez.

De todas maneras, con los contrapuntos expuestos, la legisladora se mostró abierta a reunirse si se dan las condiciones, el martes próximo. “Evidentemente lo que se pretendía era sacar una ley de consenso, en la cual no estamos de acuerdo desde nuestro bloque y por lo tanto veremos qué pasa la semana que viene. Quizá el martes que viene haya quorum y tengamos reunión. Esto es día a día y semana a semana”, completó.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/politica/responsabilidad-fiscal-el-pj-endurece-su-posicion-y-el-tratamiento-podria-estancarse-hasta-despues-de-las-paso/