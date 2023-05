Oficializan el nuevo piso de Ganancias, pero los expertos advierten que el alivio será transitorio

Si bien, ya había trascendido que iba a haber una actualización del piso del impuesto a las Ganancias a partir de los sueldos devengados en mayo (lo que se cobra entre fines de mayo y principios de junio), este domingo el Gobierno oficializó que solo pagarán el impuesto las remuneraciones brutas que superen los $506.230, según un proyecto de decreto que aún no se publicó, pero que saldría en las próximas horas en el Boletín oficial.

Desde enero de 2023, no pagaban Ganancias las remuneraciones brutas mensuales hasta los $404.062, pero con el nuevo piso no corresponderá retención alguna del tributo cuando el salario bruto no supere los $506.230, inclusive (un monto que equivale a un sueldo neto de aportes a la seguridad social de $420.170,90).

Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada (es decir, el salario hasta el cual se descuenta un monto adicional a los previstos originalmente por la ley antes de calcular el tributo).

Según el Ministerio de Economía, la modificación propuesta permitirá una reducción del total de trabajadores que pagan el impuesto, ya que se beneficiarían aproximadamente 250.000 empleados en relación de dependencia.

Sin embargo, el CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asoc., César Litvin, dijo que el aumento del piso de Ganancias para los asalariados es una medida de alivio “transitoria y que produce importantes distorsiones”.

“El nuevo piso es de $506.230 brutos, que equivale a un sueldo de bolsillo de $420.170. Es decir, que aquellos asalariados que están por debajo de ese monto, a partir de mayo dejarán de pagar Ganancias hasta que por alguna recomposición salarial se supere ese nivel y vuelvan a tributar. En casos de trabajadores que tienen una retribución cercana al piso y les ofrezcan hacer horas extras o ascensos de jerarquía, el mayor esfuerzo o responsabilidad se traduce en pagar Ganancias, y en ocasiones terminaran cobrando menos dinero que antes por efecto del impuesto. Esta distorsión desmotiva de manera contundente al trabajador”, afirmó Litvin, y agregó que “la pésima técnica utilizada de aumentar solo el piso y mantener los mínimos no imponibles, cargas de familia y las tablas de alícuotas a valores de octubre de 2022 genera estas distorsiones, porque quien supera el piso ya empieza a pagar con las alícuotas superiores cercanas al 35%”.

Cabe aclarar que, en principio, la modificación solo incrementaría el piso de $404.062 a $506.230. No se actualizan las deducciones ni la escala del impuesto. Los que superan el piso, deducen los mínimos prefijados (soltero sin hijos: $201.520,18, casado con 2 hijos: $266.581,80) y pagan con alícuotas cercanas al 35%.

“Debe entenderse que la inflación golpea dos veces en el bolsillo del trabajador. Primero, cuando va al supermercado y cada vez tiene menos poder adquisitivo. Segundo, cuando paga Ganancias deduciendo mínimos no imponibles que han quedado desactualizados y el impuesto pega fuerte”, opinó.

. shutterstock – Shutterstock

Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo que el ajuste debería haber sido de un 40% porque se perdió un 17% por el ajuste vía Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), en lugar de ajustar por inflación, y en el primer trimestre la inflación fue superior al 20%, es decir que el piso se debería ir a $560.000.

Por otro lado, tanto Domínguez como Litvin mencionaron la otra “enorme distorsión” que se da con los trabajadores autónomos que no tienen actualización del piso de tributación. Aquellos que tienen una remuneración de $500.000 mensuales pagan de impuesto a las ganancias $1.035.000 al año si son solteros o $730.000 si son casados con dos hijos a cargo.

Otro grupo afectado son los que están por encima del piso y el tramo de las deducciones incrementadas porque alguien que cobra $600.000 no tiene ningún beneficio y va a pagar más Ganancias solo por efecto de la inflación.

“La solución es actualizar automáticamente todas las deducciones personales (mínimo no imponible, cargas de familia) y también la tabla de alícuotas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no por el indicador actual, que es un índice salarial Ripte, que siempre va detrás de la inflación. También se debería equiparar a los autónomos”, cerró Litvin.

Por último, Diego Fraga, profesor de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, dijo que el problema subyacente es siempre la inflación y las distorsiones que provoca en un impuesto que “ha sido emparchado una y otra vez en función de necesidades políticas y según el poder de presión de los afectados”.

“Si bien la modificación es bienvenida, está muy lejos de solucionar las distorsiones y es un simple maquillaje con fines electorales”, agregó Fraga. Y completó: “El Gobierno debe asumir la magnitud del daño que provocan las políticas inflacionarias y prever ajustes mensuales en función de la inflación verdadera y para todas las variables del impuesto. Todo esto, para adecuar la presión fiscal según la verdadera capacidad de pago de los contribuyentes. Tampoco se puede marginar de esta solución a los autónomos, cuya situación por lo general no está en los planes de las autoridades, ya que su capacidad de lobby es bastante menor”, concluyó.