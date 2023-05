Malabaristas del bolsillo, especialistas en vivir con inflación

Índices inflacionarios en aumento, crisis de gobierno que lo que menos da es certidumbre, eso que a gritos reclaman los mercados, cada vez hace falta más plata para no ser pobre o bajar de la línea de indigencia. Un caldo de cultivo ideal para que vivir sea una lucha constante. Esa de salir de compras y encontrar precios más o menos acorde a la realidad económica de cada familia y que no nos obliguen a perder calidad de vida.

Es que parece que hay francotiradores en las góndolas, precios que suben sin parar en artículos de primera necesidad y, eso si los encontramos, porque a veces los exhibidores se asemejan a páramos desiertos, a esos que solo les faltan esos yuyos voladores que vemos en las películas. Y ahora, hay que sumar la llegada de nuestros hermanos chilenos que llegan a nuestra provincia tentados por la diferencia de precios en productos que para ellos en su país son difíciles de adquirir.

Porque no solo hay precios por las nubes, sino que para aquellos que llevamos vividos algunos años, hay síntomas que presagian la tormenta, detalles que anticipan que lo que se viene puede ser complicado como góndolas con faltantes, colas en estaciones de servicio, rumores de debilidad de un gobierno que recurre a recetas ya conocidas, señalan una sola dirección, la de una crisis.

Pero veamos que pasa en distintos sectores.

En “Lado A”, el matinal de radio Jornada (FM 91.9) Cristian Di Betta presidente de la Cámara Mendocina de la Industria de Pan y afines dijo “es cada vez más preocupante, en lo que va del año vamos de aumento en aumento, una locura. Tenemos aumentos permanentes en todas las materias primas que tiene un panadero para elaborar”.

El empresario marcó su preocupación y señaló “lo más preocupante es que de aquí para adelante se ve un panorama muy oscuro porque siguen los aumentos, el gobierno dispuso el fin del fideicomiso en el precio de la harina por lo que no recibimos más harina subsidiada”, dijo.

Sobre la caída de las ventas puntualizó “nosotros lo vemos en los mostradores todos los días, a la gente no le alcanza la plata para comprar pan, es una locura, por eso necesitamos que el gobierno tome medidas urgentes para que deje de aumentar la materia prima, deje de aumentar el valor de la harina, todo lo que nosotros acarreamos de atrás, la luz, el gas, los impuestos, los aumentos en combustibles que no es un dato menor porque la mayoría de los productos que recibimos vienen de otras provincias todos tienen flete y si aumenta el combustible, aumenta el flete”, explicó angustiado.

“El gobierno tiene que escuchar estos reclamos porque es muy serio. Además, con la sequía de este año ya se habla que va a ver recorte en la entrega de harina porque va a haber menos harina este año, cómo vamos a hacer para abastecer todos los depósitos de las panaderías, cómo va a hacer el panadero para elaborar, se va a disparar el precio de la harina ahora. Permanentemente hay aumentos hasta cuándo la gente va a aguantar”, señaló preocupado.

“Hemos vivido situaciones parecidas, pero no tan difíciles como las de ahora”, indicó al confirmar una fuerte caída en las ventas.

Carnes por las nubes y la verdura también

Ante el fuerte incremento en el precio de la carne, los argentinos comenzamos a diversificar en busca de ahorrar un poco, de aliviar los bolsillos. En esa dirección buscamos agregar verduras a nuestra dieta, pero, oh sorpresa, allí también encontramos aumentos.

Hablamos con Omar Carrrasco director regional de la Unión Frutihortícola y nos dio un panorama de la situación “el sector tiene un sistema particular y se maneja por la oferta y la demanda y con eso neutraliza la inflación corriente”, sostuvo.

Preguntado sobre las ventas afirmó “han caído las ventas en los mercados y muchas verdulerías chicas han cerrado en estos últimos 3, 4 meses”, avisó.

¿Qué reclama la gente?

En este marco donde la plata no alcanza (dónde hay un mango viejo Gómez como reza la vieja canción) muchas personas deben resignar calidad de vida o dejar de pagar cosas en una lista de prioridades que hace cada familia. Le preguntamos a Romina Ríos de la ONG Protectora que dice la gente “hay mucho malestar, enojo. Las compras son más chicas, se destina el poco dinero a lo básico y se dejan atrás los gustos. Cada uno de nosotros vemos que hay desorden en las góndolas, que no hay productos, que los precios variaron, entonces no te permite prever cuánto vas a gastar. Sin importar la explicación que haya para el fenómeno hoy a la ciudadanía le importa poder llegar a fin de mes y no sobre endeudarse o preocupándose por el tema. Hay personas con stress, angustia y depresión es lo que vemos acá”, señaló.

Lo dicho señores. La suba de precios es el gran tema de los argentinos en un año con alto contenido político como el actual donde aguardamos con gran expectativa que el gobierno encuentre las medidas necesarias para reencauzar el tema, podamos recuperar algo del poder adquisitivo perdido y comenzar a vivir un poco, tan solo un poco más tranquilos con el bolsillo aliviado.