La piedra que dejó parada un volcán – Por:. Prof. Marilina Scarlata

Piedra Parada. Imagen de la autora Marilina Scarlata.

Me aventuré en una experiencia muy particular en el marco de la visión amistosa con la naturaleza, que sostenemos desde la Asociación de Amigos de Parques Nacionales, ésto me permitirá conocer un punto especial de la estepa precordillerana de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, para valorar características muy definidas de una zona especial, como lo son la fauna y el origen geológico, de alto significado en esta región del país.

Realizé un trekking guiado desde la localidad de Gualjaina en el noroeste provincial, hasta el paraje denominado Valle de Piedra Parada, predio de 132 hectáreas que se extiende junto al Río Chubut; es Área Natural Protegida (APN), creada por Ley XI-N°41 el 6 de diciembre del año 2006, específicamente catalogada por ley provincial 4.617, como Paisaje Terrestre Protegido.

Rio Chubut y la Piedra Parada. Imagen de la autora

El punto de partida para la excursión guiada es Esquel, en el noroeste chubutense, fui en vehículo apropiado para trasladarse por ripio a lo largo de 132 km que conducen hasta el destino buscado. Una vez en el sitio, aprovisionada con los mínimos elementos requeridos para una caminata de características singulares, emprendí un tramo por el valle dejando atrás el río y la Piedra Parada.

En el sitio no hay pobladores permanentes, no obstante en noviembre de 2022 la administración provincial inauguró una casa para guardafaunas, obra largamente esperada, también se avanza en la construcción de una oficina de informes para turistas y de sanitarios, con fondos de un programa del Ministerio de Turismo de Nación. Vale la pena comentar que en el Sistema Provincial de Guardafaunas de Chubut, desempeñan su labor 43 de ellos que cubren una superficie de 1.331.276 ha.

Por pertenecer a la categoría antes mencionada, el sitio cumple con los requisitos estipulados en el 2° Convenio sobre Diversidad Biológica firmado por Naciones Unidas en 1992, según el cual es un área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación; en este sentido, el compromiso primordial es conservar sus atributos geológicos, paleontológicos, arqueológicos y culturales, y la calidad natural del ambiente a largo plazo.

Las actividades de investigación, estudios, deportes, recreación, están garantizadas; así mismo el turismo rural es sumamente atrayente para ciudadanos argentinos y extranjeros. Como es ANP estas actividades requieren de guías turísticos profesionales que acompañen en los recorridos, condición que los Guardafaunas controlan con celo.

La hija. Imagen de Marilina Scarlata

La Piedra Parada es una protuberancia rocosa con forma de domo que data de por lo menos 50 millones de años y resulta ser consecuencia de la profusa actividad volcánica que hubo en la zona. Formaba parte de la caldera volcánica, fenómeno de alto contenido de estudio para los especialistas, fue producto del choque entre placas oceánica y continental del Pacífico; tiene 100 m en su base y 240 m de altura. En un sector de su base se verifican rocas piroclásticas, también en su composición se encuentran basaltos y fenocristales, por lo que puede decirse que es una masa vítrea. Inmediatamente al lado se erige “la hija” una roca de menor tamaño ya que tiene 50 m de alto y composición litográfica similar.

En el mismo valle se extiende el Cañadón de la buitrera, sitio elegido por los mejores escaladores del mundo; se trata de un desfiladero de aproximadamente 6 km, con paredes de más de 200 m de altura. El recorrido posible de 5 km en el profundo cañadón entre rocas ígneas es sorprendente y sumamente atractivo, está descripto y acompañado de imágenes maravillosas, en numerosos sitios de la web.

Las cuevas que pueden verse, guardan pinturas rupestres de pobladores mapuches y tehuelches, que demuestran el tiempo de antigüedad de las mismas. Existen algunos registros fotográficos

Chinchillón patagónico. Imagen de Gladys I. Galende

También llegando al lugar se ven guanacos (Lama guanicoe), estas dos especies son autóctonas; hay choiques o ñandúes de Darwin (Rhea pennata), aves corredoras muy veloces que llegan a superar los 50 km/h; y también pude observar cierta especie de zorros o vulpinis.

Al regresar me acerqué a la base del simbólico monumento natural, desde donde se puede tomar la verdadera dimensión de la Piedra Parada. Uno queda azorado, sorprendido y con deseos de regresar, bien sea para repetir la experiencia mágica o para sumar km de trekking en una zona verdaderamente magnética para darse la oportunidad de seguir descubriendo los espectáculos que nos brinda la naturaleza.

Gentileza:

* Prof. Marilina Scarlata

Especializada en la Enseñanza de las Ciencias Naturales

Directora de divulgación científica de la Asociación Amigos de Parques Nacionales

Miembro de la C.E.C. en la UICN