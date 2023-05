Juan Carlos de Pablo habló de “desafíos fenomenales” y marcó los factores que determinarán la economía más allá de 2023

El economista Juan Carlos de Pablo habló en LN+ sobre la tarea que deberá encarar la administración que suceda a la Alberto Fernández luego de las elecciones en octubre. Bajo la premisa “¿es posible imaginar que el próximo gobierno pueda ser peor que este?”, enumeró algunos de los elementos que el próximo presidente y su gabinete deberán tener en cuenta para una economía afectada por la falta de reservas, el alto nivel de inflación y una abultada deuda.

En diálogo con José Del Rio y Pablo Rossi, insistió en que “una eventual dolarización no debe ser una cuestión prioritaria para la Argentina”. Y le imploró a colegas y dirigentes que “dejen de mirar el REM”, el relevamiento mensual que da a conocer el Banco Central sobre las expectativas inflacionarias, del tipo de cambio y precios. “Es una estupidez”, remarcó.

Para el economista, “hay problemas más serios” que discutir la viabilidad de la dolarización o la certeza de las expectativas del mercado. “¿El año qué viene realmente vamos a zafar de la sequía o va a ser un año parecido a este?”, se preguntó el economista como una de las principales preocupaciones a considerar. Y agregó otro interrogante: “¿Va a llegar el gas de Vaca Muerta de modo que tengamos un planteo distinto de balanza comercial?”

De Pablo aseguró que “el éxito de la política económica no solo dependerá de proyectos de ley, la convicción del presidente, o el apoyo con el que cuenta” sino además de lo que el mandatario electo y su entorno haga en los primeros días. Señaló un error común que puede derivar en inconvenientes para el Poder Ejecutivo: “Al que arranca, yo siempre le doy el beneficio de la duda. Lo que no hago al principio de los gobiernos es aplaudir cualquier cosa”.

“Por lo general, cuando el presidente llega al gobierno dice cualquier pavada y todos gritan ‘bien’. Lo menos que necesita un presidente o un ministro los primeros días es que aplaudan sus errores. Así no hacemos otra cosa que confundirlos. Tenemos que ayudarlos en el sentido de una cuestión ejecutiva, pero ser duros”, indicó.

“Yo quiero que los futuros presidentes me hablen como presidentes. Ellos tienen que estar atentos a tres o cuatro cosas importantes. Y la clave de lo demás recae en los ministros”, añadió. E hizo hincapié sobre el plano económico: “La organización de una buena política económica supone conflictos y los conflictos derivan en prioridades. Para que eso funcione, una optima interacción entre el ministro de Economía y el jefe de Estado es crucial”.

El economista enfatizó que “los desafíos del próximo gobierno, tanto políticos como económicos, van a ser fenomenales”. “Uno como profesional tiene que acercar el bochín con conocimientos específicos para tener cuidado con ciertas cosas. Y tenemos que rezar. Cruzar los dedos y rezar ”, cerró.

Los “miedos” que genera Milei

A dos días de publicar una columna en LA NACION con foco en el referente liberal, de Pablo volvió a referirse a la figura del precandidato a presidente por La Libertad Avanza. El economista habló del personaje que representa y los miedos que puede suscitar en la ciudadanía.

Respecto de la imagen del Milei, dijo conocerlo “desde hacer varias décadas” y aclaró que “el Milei con el que hablo y frecuento no es la caricatura que vemos en televisión todas las noches”. “Es una estrategia probablemente. Debe pensar ‘si me hago el loquito y voy ganando, no voy a hacerme el cuerdo”, explicó.

Y lanzó dos alertas que trae aparejadas para finalizar: “Uno de los problemas que podría tener es que, de tanto hacerse el loquito, pueda terminar enloqueciendo realmente. Y el segundo es que a pesar de que yo lo conozco, no estoy en condiciones de quitarle a nadie los miedos que el puede generar”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/lnmas/juan-carlos-de-pablo-hablo-de-desafios-fenomenales-y-marco-los-factores-que-determinaran-la-economia-nid05052023/