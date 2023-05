El déficit comercial continúa y torpedea las reservas de divisas

La balanza comercial registró en abril un déficit por segundo mes consecutivo, de US$ 126 millones, provocado por una fuerte caída de las exportaciones, informó el INDEC.

En los primeros cuatro meses del año, el saldo del comercio exterior registró un superávit de US$ 1.454 millones, casi la mitad de los US$ 2.840 millones de acumulado a abril del 2022.

Las exportaciones alcanzaron en abril los US$ 5.891 millones y las importaciones US$ 6.017 millones, mientras el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 21,8% con relación a igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 11.908 millones de dólares.

La caída fue del 29,3% interanual, que significó menos ingresos por US$ 2.446 millones, debido a una baja de 22,7% en las cantidades y de 8,6% en los precios internacionales.

En la comparación con marzo último, las ventas descendieron 0,9% en términos desestacionalizados y 1,8% en la tendencia-ciclo, en la misma comparación.

Todos los rubros exportables registraron caídas y las ventas de productos primarios cayó 55,6%; las de manufacturas de origen agropecuario 29,5%, combustibles y energía 15,6% y las manufacturas de origen industrial 4,5%.

Las importaciones descendieron 12,6% interanual, que significó un disminución de US$ 866 millones, por la caída de 9,1% en las cantidades y de 4,1% en los precios.

En términos desestacionalizados, en la comparación con marzo.

Las compras al exterior cayeron 3,5% y la tendencia-ciclo aumentó 0,9%, en la misma medición.

Respecto de marzo, cayeron las importaciones de combustibles y lubricantes un 39,8%, el rubro “resto” un 33,3%, la de vehículos automotores de pasajeros un 28,4%, la de bienes de capital 22,4%, los de consumo 7,7% y los intermedios 7,4%.

En cambio mostraron aumentos intermensuales las importaciones de Piezas y accesorios para bienes de capital en un 3,3% y fue el único uso con variación positiva.

El intercambio con el Mercosur registró en abril un déficit de US$ 714 millones, con exportaciones por US$ 1.369 millones e prácticamente no registraron variación respecto a igual mes del año anterior, y las importaciones sumaron US$ 2.083 millones un 28,6% superiores a las de igual período del año anterior.

Argentina mantiene con China el mayor déficit comercial por US$ 2.597 millones, seguido por el Mercosur con US$ 2.557 millones y la Unión Europea por US$ 1.242 millones.

En cambio, tiene superávit en el intercambio comercial con Chile por US$ 1.325 millones, ALADI por US$ 1.266 y la India por US$ 526 millones.