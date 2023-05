El “boletín” de la selección en el Mundial Sub 20: cómo rindieron los jugadores en la etapa de grupos y qué valoración proyecta Javier Mascherano

El viernes, en San Juan se terminó la etapa de grupos del Mundial Sub 20 para la selección argentina, con el objetivo alcanzado de entrar en los octavos de final y obteniendo victorias en los tres partidos, tal como se esperaba en la previa. El viaje a lo largo de esos triunfos, no obstante, no fue de ninguna manera lineal. El debut en Santiago del Estero contra Uzbekistán, campeón asiático, dejó serias dudas y se vieron errores en el equipo que recordaron a las falencias en el Sudamericano, donde la albiceleste no consiguió siquiera el boleto al hexagonal final, a pesar de la victoria por 2-1. Se vio una mejoría y una sensación de mayor soltura y calma en el 3-0 sobre Guatemala, y en aquel último encuentro frente a Nueva Zelanda los dirigidos por Javier Mascherano mostraron su mejor versión con una apabullante goleada por 5-0.

Un detalle particular término de la primera rueda de la Copa del Mundo es que la albiceleste ya ha utilizado a 20 de sus 21 jugadores convocados en estos choques iniciales; el único futbolista que no salió aún a la cancha es el arquero Lucas Lavagnino, hoy en River. Sin hacer grandes cambios que puedan crear disrupción en el equipo, algo que sí ocurrió en el torneo eliminatorio en enero, el DT consiguió dar oportunidades a la gran mayoría del plantel para demostrar si pudieron dejar aquella decepción atrás o si lograron hacer valer su nuevo lugar, y en líneas generales los rendimientos individuales han estado a la altura, aunque también hubo quienes siguen en el debe. A continuación, LA NACION presenta el “boletín” del equipo argentino en lo que va del campeonato.

Al finalizar el 5-0 sobre Nueva Zelanda, Mascherano había utilizado a 20 de los 21 jugadores en el plantel argentino Marcelo Aguilar – LA NACIÓN

Los aprobados

El sobresaliente aporte ofensivo del seleccionado hace evidente que la mayor parte de los jugadores formará parte de esta sección. De los titulares habituales, los más regulares han demostrado ser los extremos, Juan Gauto y Brian Aguirre. Entre ellos solo el futbolista de Newell’s encontró el arco rival por vía de un penal contra el campeón de Oceanía, pero el trabajo de ambos por las bandas ha sido providencial para desequilibrar constantemente, encarar y gambetear siempre al defensor rival y generar peligro y oportunidades concretas de gol durante todo el tiempo en que están en el campo de juego. Valentín Barco ha cumplido la misma función desde el lateral izquierdo, sumándose con mucha frecuencia al ataque con la misma efectividad e influencia.

En los dos partidos que jugó, Valentín Carboni también se posicionó como la gran arma creativa del equipo. Su conducción y técnica sacaron al equipo adelante en su hora más difícil, en aquellos primeros minutos ante Uzbekistán, y coronó esa remontada con el gol del triunfo. Y si se habla de goles, nadie más adecuado para ello que Alejo Véliz, que convirtió en los tres duelos y se erigió como la referencia en el área, imponiendo su físico y generando oportunidades de forma casi autosuficiente. Justo atrás, Matías Soulé también mostró una faceta muy útil como encarador y creador de juego al lado de Carboni una vez que fue movido al medio por Mascherano.

Valentín Carboni y Alejo Véliz, dos de los jugadores más destacados del plantel argentino en la etapa de grupos del Mundial Sub 20 Fabián Marelli – LA NACIÓN

Entre los que piden pista, nadie ha destacado más que Luka Romero, que golpea las puertas del equipo titular a base de presión, conducción, empuje y goles espectaculares. El tándem Federico Redondo–Ignacio Miramón en el medio también generó una muy buena impresión ante Nueva Zelanda y pide pista para el resto del torneo, mientras que los buenos rendimientos de Gino Infantino e Ignacio Maestro Puch ofrecen variantes más que interesantes.

Los que quedaron en la mira

Aquí encaja gran parte de la defensa. El capitán Agustín Giay tuvo un debut muy complicado, pero se lo vio cómodo en un rol más conservador ante Guatemala, con menos margen para atacar. Valentín Gómez levantó el nivel en los dos últimos encuentros y Román Vega estuvo sólido en San Juan, pero está por verse cómo responderán ante un rival más poderoso. Y Máximo Perrone dejó destellos de calidad al estar más cerca del arco que jugando al lado del cinco, donde no pudo lucirse. Por último, Nicolás Cláa jugó apenas media hora en un partido más que definido, sin recibir remates, por lo que no es adecuado evaluarlo.

Agustín Giay, con margen de mejora en lo que resta del Mundial Sub 20 FABIAN MARELLI

Los desaprobados

El más afectado es Mateo Tanlongo, no solo por su inseguridad en el debut, con algo de avance en el segundo partido, pero también por el cambio positivo que se dio con Redondo y Miramón.

Tomás Avilés quedó expuesto ante Guatemala, donde vio una expulsión muy evitable, y Lautaro Di Lollo necesita mostrar más seguridad abajo, al igual que el arquero Federico Gomes Gerth, de pobre desempeño contra Uzbekistán pero menos probado en los demás duelos.