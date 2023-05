De Marchi sigue coqueteando con el PJ: se reunió con Righi en Lavalle

No es la primera vez, pero cada vez que sucede causa alergias en el radicalismo: Omar De Marchi volvió a mostrarse con un peronista en la calle, en este caso, el intendente Roberto Righi durante una visita de campaña en Lavalle.

El candidato a gobernador por La Unión Mendocina ponderó el trabajo del jefe comunal, el más antiguo, ya que asumió en 2001 y luego fue reelegido hasta 2019.

“Gran tarea de transformación“, aseguró el diputado nacional, pero luego cargó las tintas en la difícil relación con el Gobierno provincial: “Si todo el esfuerzo lavallino hubiera estado más acompañado por la provincia, los resultados serían aún mejores“.

Mas allá de felicitar al dirigente justicialista, De Marchi hizo hincapie en los problemas de Lavalle, pero haciendo cargo a la gestión de Rodolfo Suarez.

“La provincia debe atender con más dedicación las particularidades propias de cada departamento“, sostuvo el ex líder del PRO. “En Lavalle es urgente resolver el tema transporte. La planificación para el resto de Mendoza no sirve para Lavalle, donde miles de vecinos no tienen como trasladarse en forma regular“, consideró.

Por su parte, Righi aseguró que con De Marchi “compartimos posibles acciones para generar soluciones concretas para los mendocinos y mendocinas”. En la rosca previa a las definiciones electorales, el intendente peronista era mencionado como potencial compañero de fórmula del ex PD.

En este caso, el intendente lavallino explicó que “hicimos especial hincapié en la realidad actual de la ruralidad, y en los grandes temas sobre los que tenemos que trazar un plan que permita un desarrollo genuino y federal: transporte, educación, salud y conectividad”.

Y concluyó: “Creo en el camino del diálogo, en la construcción entre diferentes miradas para encontrar puntos en común, y para enriquecer con distintas experiencias proyectos que puedan mejorar nuestra realidad”.

Semanas atrás, De Marchi viajó a Tunuyán y se mostró públicamente con Emir Andraos, el concejal del Partido Justicialista que es candidato a intendente en el Frente Elegí para suceder a Martín Aveiro.

Ahora bien, si esto es una estrategia con la complicidad de algunos intendentes peronistas, ¿qué pensarán Omar Parisi y Guillermo Carmona, los principales candidatos a la gobernación por el Frente Elegí?