Alza de precios: las remarcaciones de la última semana por la suba del blue empeoraron aún más los pronósticos de inflación para abril

La dinámica que tuvieron los precios en el mes que terminó este domingo hizo que las proyecciones de inflación para abril volvieran a empeorar en los últimos días, ya que al aumento de los alimentos y bebidas se sumó un incremento de los valores de algunos bienes durables por conductas defensivas por parte de los comerciantes ante la suba del blue. De esta forma, el número final podría estar entre un 7,2% y un 8%, según las proyecciones de varios analistas económicos.

Según el relevamiento de precios minoristas que hace C&T Asesores Económicos para el Gran Buenos Aires, abril cerró en un 7,6%, lo que sería el peor número para ese mes desde 2002.

“El mes arrancó con una fuerte aceleración de los precios de los alimentos y bebidas, en especial, las verduras, y le siguió otra más general en la última semana del mes, coincidiendo con la disparada de los tipos de cambio alternativos, aunque se destacaron especialmente los aumentos de la ropa, los productos electrónicos y el turismo”, dijeron.

En esta línea, equipamiento y mantenimiento del hogar fue el rubro de mayor suba del relevamiento (9,9%), potenciado también por un nuevo ajuste de salarios para empleadas domésticas. Los alimentos y bebidas cerraron el mes con un incremento de 9,5%, impulsados principalmente por las verduras, pero con aumentos importantes en comidas para llevar y alimentos fuera del hogar, carnes, lácteos y productos de panificación.

Por otro lado, el rubro indumentaria volvió a crecer más que el promedio (8,3%), un comportamiento estacional habitual, pero potenciado por el alza de los tipos de cambio alternativos. Para mayo, el director de C&T, Camilo Tiscornia dijo que el número será a priori parecido, pero si el dólar se vuelve a disparar puede ser incluso superior.

Por su parte, Santiago Manoukian, jefe de Research de Ecolatina, explicó que, para la primera quincena de abril, midieron un 7,3%, pero esperaban una moderación en la segunda parte del mes, que no se habría dado, por lo cual el registro final podría rondar ese número. Para mayo no espera una desaceleración respecto del nivel de abril.

Durante la última semana del mes, la consultora calculó además el aumento de precios de 6000 bienes durables y la inflación en estas categorías fue, en promedio, 6%. Dentro de esos aumentos, notaron que los incrementos de 10, 15 y 25% fueron mucho más frecuentes que subas en números no “redondos” y dijeron que eso se vio más en los comercios chicos.

“Las grandes firmas no dicen ‘voy a aumentar todo 10%’, pero alguna pyme sí porque no tiene las herramientas para tomar decisiones más complejas y, por lo tanto, uno puede hipotetizar que son aumentos de índole más defensivo. Dicen ‘no me llegó la nueva lista de precios, no sé qué va a pasar’ y aumentan por las dudas, porque saben que efectivamente la lista va a cambiar, que el costo de reposición -que es lo que guía las decisiones de precios en comercios chicos- va a cambiar. No saben muy bien cuánto lo va a hacer, entonces aumentan un 20 a 25% todo. Esa es la dinámica que vemos en un contexto de tanta incertidumbre, muy parecido a lo que pasó en julio de 2022, cuando renunció Martín Guzmán”, agregó Federico Moll, director de Analytics de Ecolatina.

Por su parte, el relevamiento de precios de alimentos de LCG cerró con un aumento de precios del 1,8% en la última semana de abril y la inflación promedio mensual para este sensible rubro se ubicó en un 8,1%. En cuanto a la inflación general del mes, dijeron que tendría un piso de 7,5% “con posibilidades incluso de acelerarse con respecto a marzo”, según Matías de Luca, economista de LCG. Para mayo, de Luca estima que, con toda la suba del blue, el número va a estar más cerca del 8% que del 7%.

Por último, hay dos consultoras que proyectan un 7,2% para abril, que son EcoGo y la Fundación Libertad y Progreso y, en el otro extremo, una que habla de un 8%, que es Analytica.

“Vemos que el mes va a dar un 8% por el impacto en el nivel general de precios tanto de la aceleración del dólar oficial como de los paralelos, y para mayo esperamos una tasa similar por el aumento de precios regulados y una inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) que se mantiene cerca de 7,5%”, cerró el economista y director de la consultora, Claudio Caprarulo.