Un internismo feroz que afecta la gobernabilidad

Del fuego cruzado entre los socios no se salva nadie. Por caso, varios dirigentes de La Cámpora criticaron al Presidente, quien les respondió diciendo que él no estaba para escuchar el barullo de la política, sino los reclamos de la gente. Pero La Cámpora le había salido al cruce por esas declaraciones off the record en las que comentó su plan para “terminar con 20 años de kirchnerismo”.