Se realizará el 1º Python Day en Malargüe

El Python Day de Malargüe se llevará a cabo el día sábado 29 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, desde las 9 y hasta las 17 horas con entrega de certificados a los presentes, y está dirigido a todas las personas que quieran aprender o profundizar sus habilidades en Python, desde principiantes hasta expertos.

El Python Day Malargüe 2023 es una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Educativo de la Municipalidad de Malargüe, que busca difundir y promover el uso de Python entre la comunidad local.

Durante el evento, podrás asistir a charlas, talleres y desafíos prácticos impartidos por profesionales con experiencia en diferentes áreas relacionadas con Python. Además, podrás compartir y aprender con otros entusiastas y profesionales del sector. Es una excelente ocasión para conocer más sobre este lenguaje de programación, que es uno de los más populares de la actualidad.

Durante el evento se realizarán varias actividades prácticas que mostrarán los alcances y las ventajas de Python, como por ejemplo:

¿Por qué empezar a programar? Una introducción al mundo de la programación y sus beneficios.

Emprender en Malargüe: Cómo utilizar Python para desarrollar proyectos innovadores y rentables en la región.

Conectando Python con el mundo: Cómo integrar Python con otras tecnologías y plataformas para crear soluciones globales.

Visualización de datos en Python: Cómo usar Python para analizar y presentar datos de forma efectiva y atractiva.

Concurrencia y paralelismo con Python: Cómo aprovechar el potencial de Python para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo y optimizar el rendimiento.

Desafío de programación en grupo para el público: Una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver un problema real en equipo.

Para participar, solo tienes que inscribirte mediante un link –clic aquí para hacerlo-. El cupo es limitado, así que no te demores. No importa si eres estudiante, docente, profesional o emprendedor, si te interesa Python, este es tu evento. No dejes pasar esta oportunidad única de aprender y divertirte con Python.