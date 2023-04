Rosario Central – Boca, por la Liga Profesional: un empate caliente que tuvo de todo y que finalizó con la palomita de Figal para el 2-2 en el minuto 54

Volvía a perder. Rosario Central había jugado mejor y merecía llevarse los tres puntos, pero Nicolás Figal apareció al rescate de Boca y con una palomita puso el 2-2 en el minuto 54 de los 55 que se iban a jugar a partir del tiempo adicionado por Ariel Penel. En desahogo anímico no tapa, de todas formas, la distancia que River le sigue llevando en lo alto de la Liga Profesional, donde el Xeneize está cumpliendo una campaña muy floja. Es más, venía de tres derrotas seguidas ante Colón, San Lorenzo y Estudiantes (dos de ellas, en la Bombonera). Lo que sí hay que marcar es que, desde la llegada de Jorge Almirón, las intenciones de juego mejoraron… un poco. Claro que no le alcanza porque el DT no tendrá una pretemporada hasta junio y en el medio debe definir su destino en la Copa Libertadores, sumando puntos en la Liga para no quedarse afuera de las próximas copas internaciones, y la Copa Argentina.

El tema en Boca es que lo que se veía de la mano de Hugo Ibarra a comienzos de 2023, y luego con el interinato de Mariano Herrón, estaba lejísimo de las aspiraciones que puede tener un equipo que pretende ser protagonista en todos los frentes. Sin embargo, Almirón generó disparadores (leves, pero disparadores al fin) para intentar reactivar una maquinaria que estaba demasiado descuidada.

Rosario Central, un equipo muy mejorado también desde que asumió Miguel Angel Russo, se hizo fuerte en el Gigante de Arroyito desde el juego de los tres zurdos ofensivos (Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jamilton Campaz) se hizo peligroso sin la necesidad de generar tantas chances de riesgo, aunque las creó (y más) que Boca. Además de la figura de Alejo Veliz , un 9 que presiona, lucha y aguanta todo lo que le tiran, pero también juega y ataca los espacios como pocos. Boca está dando pasos para adelante con Almirón con respecto a lo que venían haciendo los técnicos anteriores, el tema es si (en el corto plazo) le va a alcanzar para competir como su historia se lo demanda, sea en el frente que sea.

Cuando parecía que Boca iba a sumar su cuarta derrota seguida, apareció una palomita salvadora de Nicolás Figal, que ingresó por el segundo palo y marcó el 2-2 para el equipo de Almirón. Todo nació de un centro de Sebastián Villa que peinó primero Vázquez con el hombro y luego impactó el central de arremetida.

Claudio Ubeda, DT alterno tras la expulsión de Russo, puso línea de 5 en Central. Agregó a Juan Cruz Komar para defender los centros xeneizes. De esta forma, la última línea del Canalla quedó conformada por Damián Martínez, Komar, Mallo, Quintana y Alan Rodríguez.

Norberto Briasco remató desde afuera del área buscando sorprender a Broun con un disparo al primer palo pero el arquero estaba atento y contuvo el remate.

Jorge Almirón se fue expulsado porque le reclamó al juez del partido le poco tiempo neto de juego. El DT de Boca tomó la pelota antes de que se vaya del campo de juego y luego reclamó un codazo de Montoya a Vázquez.

ST, 32m: se armó entre los jugadores

Todo comenzó con una agarrada entre Chiquito Romero, arquero de Boca, y Facundo Mallo, defensor de Central. Y después se metieron Advíncula, Montoya y medio equipo de cada club. El árbitro Penel intentó separar y luego terminó amonestando a Mallo, Walter Montoya y Advíncula.

Miguel Angel Russo vio la tarjeta roja de Penel. El DT, enfurecido, se quejó por un contrapunto a la hora de hacer los cambios con el cuarto árbitro. Cuando cruzaba el campo de juego rumbo a los vestuarios, los hinchas gritaron “Y ya lo ve… y ya lo ve… Es el equipo de Miguel”.

ST, 24m: Gol de Veliz. otra vez arriba Central

La tranquilidad le duró poco a Boca. Tras un gran centro de Campaz desde la izquierda, entró Alejo Veliz de arremetida por el segundo palo y fusiló a Romero. Arriba otra vez Central 2-1.

En el momento de mayor confusión de Boca, el equipo de Almirón logró el 1-1 con un buen cabezazo de Martín Payero, que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero Broun. Fue una buena acción colectiva de Boca que inició Advíncula por el centro del mediocampo, luego fue la jugada de derecha a izquierda y de izquierda al centro.

Un tiro libre del lateral izquierdo Alan Rodríguez dio en el travesaño del arco defendido por Chiquito Romero. Central se mantiene más peligroso que Boca en cada avance.

Pol Fernández, capitán de Boca, ve la tarjeta amarilla por una infracción sobre Alejo Veliz.

Norberto Briasco ingresó por Oscar Romero y Luis Vázquez por Merentiel. El exDefensa y Justicia, que tuvo la prioridad para reemplazar al lesionado Benedetto, tuvo un flojo partido.

De un córner a favor, llegó un contraataque para Rosario Central de 2 vs. 2 y (otra vez) Giaccone, a puro amague y gambetas, generó un remate que dio en el cuerpo y luego en la mano del lateral peruano. Ariel Penel cobró penal sin dudar, pero luego fue convocado por el VAR para que vea la jugada por el monitor. Y tras observarla, volvió para atrás: no fue penal y el juez le retiró la amonestación a Advíncula.

Se juega el ST: dos cambios en Boca

Comenzó el segundo tiempo. Miguel Angel Russo no hizo cambios en Rosario Central, pero Jorge Almirón resolvió dos modificaciones: ingresaron Facundo Roncaglia y Agustín Sandez por Valentini y Barco, respectivamente, ya que ambos estaban amonestados. Con el ingreso de Roncaglia, Figal se corrió como segundo marcador central.

Final del primer tiempo

Rosario Central le gana a Boca 1-0 merecidamente. Los dirigidos por Russo, sin tener tanto la pelota, fueron más peligrosos en las situaciones de riesgo. El local se impone con un golazo de Lautaro Giaccone, que desequilibró luego de gambetear a Barco y meter un latigazo que infló la red del arco defendido por Chiquito Romero. El Boca de Almirón intentó jugar la pelota por abajo y no tirar tantos pelotazos, pero generó muy poco riesgo pese a tener una posesión del balón del 68% al finalizar la primera etapa.

Advíncula marca a Campaz Rosario Central vs Boca Juniors Marcelo Manera

Nicolás Valentini fue amonestado por una llegada tarde sobre Alejo Veliz. El 9 de Central es cosa seria no sólo desde sus movimientos ofensivos, sino también por su sacrificio, ya que es el primer defensor del equipo de Russo. Y, arriba, va a todas, incansable.

Valentín Barco recibió por la izquierda y metió un muy buen centro al área de Central, pero Martín Payero cabeceó débil, sin potencia, a las manos de Broun. Boca tuvo buenas intenciones para avanzar sin tirar tantos pelotazos, pero le falta agresividad en los metros finales, ya que resuelve las acciones sin potencia ni sorpresa.

Luego de un lateral ofensivo de Damián Martínez, Giaccone recibió un rebote a la altura de la medialuna y remató con zurda y clavó la pelota junto al palo derecho de Romero. Era un golazo pero el árbitro Ariel Penel había sancionado antes una falta en ataque sobre Valentini.

Rosario Central vs Boca Juniors Marcelo Manera

Tras el 1-0, Boca acusó el golpe y Rosario Central tomó las riendas del partido. El equipo de Almirón comenzó perdiendo nuevamente un partido, como le había sucedido ante San Lorenzo, Estudiantes y Deportivo Pereira.

El zurdo Lautaro Giaccone, picante, habilidoso y encarador, ya había avisado antes. Pero en esta oportunidad anotó un golazo desbordando por la derecha tras una apertura de Montoya, pero gambeteando a Valentín Barco hacia adentro, para su perfil, y sacó un latigazo que quebró la resistencia de Romero. ¡Golazo de Central!

Tras un cambio de frente de Kevin Ortíz para Lautaro Giaccone, el zurdo encaró hacia adentro y volvió a cambiar de frente para el ingreso por la izquierda de Marcorra: otra volea de zurda y Chiquito Romero salvó nuevamente a Boca mandando la pelota al córner. La mejor jugada colectiva del partido.

El equipo xeneize controla mayormente la pelota, tiene una posesión del 76% contra los 24% de Central. Pero le cuesta generar chances claras. Oscar Romero generó otro intento de media distancia pero controló el arquero Broun.

Un intento de Payero, tras una proyección por la derecha de Advíncula, finalizó en el remate cruzado del ex Banfield y la pelota, tras un rebote, terminó en el tiro de esquina. De ese córner vino un cabezazo por encima del travesaño de Merentiel.

Pol Fernández, capitán de Boca ante Rosario Central Marcelo Manera

Valentín Barco, la última joya surgida de las inferiores de Boca, volvió a ser titular luego de su gran partido ante Pereira, por la Copa Libertadores, quedó golpeado por una infracción recibida por el sector izquierdo y por las dudas empezó a hacer trabajos de calentamiento Agustín Sandez.

Martín Payero está a préstamo en Boca y su situación está complicada porque la opción de compra es de seis millones de dólares. Daría la impresión de que está jugando sus últimos partidos con la camiseta xeneize, pero Almirón de todas formas le dio la posibilidad de ser titular ante Central. Una oportunidad para mostrarse a la altura. {Está jugando como interior por la izquierda, al costado de Varela.

Córner de Malcorra abierto desde la izquierda y cabezazo de Alejo Veliz que fue salvado junto al palo derecho por Chiquito Romero. De arranque, situación muy clara para el Canalla.

Comenzó el partido entre Boca y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la 13° fecha de la Liga Profesional.

Alan Varela alcanzó la cuarta amarilla ante Estudiantes en la Bombonera y, de ser amonestado contra Rosario Central, se perderá el próximo partido frente a Racing. No estar en el clásico contra la Academia es una mala noticia para el Xeneize, aunque de esa manera llegaría “limpio” al siguiente duelo con el Millonario.

Los jugadores de Boca hacen el calentamiento previo en el estadio de Rosario Central Marcelo Manera

Miguel Ángel Russo confirmó estos titulares de Rosario Central para el partido ante Boca: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Walter Montoya y Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Jorge Almirón iba a poner un equipo alternativo en Boca, pero en la última práctica cambió de ida y buscará confirmar el envión conseguido entresemana por la Copa Libertadores. Por eso jugarán Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Oscar Romero; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.