Rodolfo Suarez dio los motivos por los cuales Mendoza no aplicará la Ley de Alcohol Cero

Alfredo Cornejo y Mariana Juri salieron a bancar la postura del Gobierno mendocino, que decidió que no implementará la ley en la provincia, con lo cual allí seguirán las cosas como hasta el momento: no habrá ningún tipo de restricción si el conductor de un vehículo toma alcohol y sale a manejar, siempre y cuando no supere la marca de los 0,5 g/l de alcohol en sangre.