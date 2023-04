Mendoza ya tiene un 80% de nivel de reservas turísticas para la Semana Santa y se espera una consolidación para los próximos días, aumentando el porcentaje más cerca del jueves. Por esta razón desde la La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (CECITyS) se recomendó mantener los locales abiertos para aprovechar las ventas.

La decisión que se tomó entre los comerciantes, en general, es que el viernes no habrá actividad, siendo el único día en el que los locales no trabajarán. Y no alcanza a los rubros de turismo, que son los que trabajan a pleno estos días.

En el comunicado de prensa que se conoció este martes se indicó que el jueves y el sábado se trabajará normalmente o mediodía, de acuerdo al funcionamiento habitual y será sólo el Viernes Santo, el día en el que se cerrarán los locales.

El comunicado

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (CECITyS) informa que los comercios de la capital se encontrarán abiertos, en horario normal o medio día, jueves y sábado, según lo desee cada rubro. Mientras que el viernes sus puertas permanecerán cerradas.

Cabe destacar, que aquellos rubros que se dediquen al turismo abren normalmente.

La Institución, a modo de sugerencia, comunica que lo mejor es abrir debido a la gran afluencia de turismo que se encuentra en la provincia.

