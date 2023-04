Mariana Päraway se despide de Mendoza con un concierto “absolutamente emocionante”

La artista se radicará en Barcelona. Eligió el Teatro Independencia para un espectáculo con múltiples artistas, que la acompañarán en su propuesta musical con canciones que recorrerán toda su carrera.

Desde hace 22 años, Mariana Päraway es parte de la escena local. Su música siempre ha impactado por la versatilidad, donde se mezclan sonidos pero se conserva un concepto con identidad propia. Próxima a viajar a Barcelona, donde se instalará a seguir desarrollando su constante búsqueda creativa, se despide de su provincia con un numeroso concierto, donde colegas la acompañarán a interpretar sus bellas canciones. Será este domingo 30 de abril, desde las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas ya están a la venta en entradaweb.com.ar o en la boletería de miércoles a domingo de 18 a 21.

El espectáculo de Mariana Päraway recorrerá toda su obra hasta hoy. Tres discos oficiales, un primer disco casero, numerosos simples y un EP en camino. Sus videos, su gusto por la moda traducida en su expresiva estética llena de arte. Como solista y en banda, Mariana Päraway repasará sus canciones acompañada de su guitarra, de cuerdas, arpas, sintetizadores, amigas y amigos artistas en escena. Versiones y originales, visuales, donde habrá sirenas y amazonas, peces y pájaros, llenarán la noche de adioses y hasta siempres. En la música de Mariana Päraway habitan tanto los ritmos tradicionales de su tierra, al pie de la Cordillera de los Andes, como sintetizadores y programaciones. Logra así un sonido único, intenso, profundo y lúdico.

“Mi viaje a Barcelona, inicialmente, responde a muchas razones y a ninguna. Me he mudado muchas veces en mi vida y siempre estoy ávida de cambios y crecimiento. No me gusta estar estancada en un mismo lugar, necesito inspiración nueva. Buscar otras formas de trabajar y ver la vida. Por ahora es un viaje definitivo y veremos las formas que encuentro de regresar a Mendoza siempre desde el arte”, decía Mariana.

“Sé que la noche que me espera en el Independencia será absolutamente emocionante, porque será como una juntada con amigos y amigas”, decía respecto del espectáculo despedida de este domingo. “Nunca me iba a imaginar hacer esta carrera. Estoy en la escena local desde el 2001 con mis agrupaciones y luego como solista. Creo que, donde esté, siempre la búsqueda será para sumar ideas. Mi música siempre se ha caracterizado por un concepto y así seguirá en las formas que se desarrollen”, cerraba esta multifacética artista, llena de talento como es Mariana Päraway.

Acerca de Mariana Päraway

Compositora, cantante, multiiinstrumentista y productora musical. En sus 42 años construyó una extensa carrera en la música consolidada por sus tres álbumes solista: Los Peces (2012), Hilario (2014, Concepto Cero) y La Flecha (2017, Concepto Cero). En 2018 recibió la Mención de Honor Juana Azurduy de Padilla en el Senado de la Nación en reconocimiento a su labor y logros de interés para su comunidad, que propenden al bien común.

Durante 2019 sacó dos simples, como el caso de Roma, lanzado el 30 de agosto y que formó parte del Radiónica Top 25 en Colombia durante varias semanas, y de Sorpresa, lanzado el 22 de noviembre. Hoy se encuentra produciendo Biología del amor, un EP que verá la luz en capítulos de la mano de la productora musical Lupe. El primer simple fue Como son las cosas, lanzado el 26 de noviembre de 2021 (independiente). Recientemente sacó su último sencillo Los ojos. Durante septiembre y octubre de 2022 realizó su tercera gira por Europa, tocando en formato solista en Barcelona, Valencia, Berlín, Copenhague, Odense, Nr. Nissum y Fredericia. Como productora, actualmente trabaja en tres proyectos: La perla del alba y Eugenia Simionato, de Argentina, y Rocío Robledo, de Paraguay.

Ficha

Mariana Päraway: Concierto despedida.

Día y hora: domingo 30 de abril, desde las 21

Lugar: Teatro Independencia

Entrada: Generales, anticipadas hasta el 29 de abril: $1.500. Entrada general en taquilla día de la función: $2.000.

GALERÍA