Los hermanos Félix se diferencian del Frente Elegí

“Desde el año 1982 estamos afiliados al partido peronista” y “da la sensación que hay varias autoridades del partido que no se han percatado de este dato” dijo enojado Emir Félix en clara respuesta a Flor Destéfanis, la presidente del partido Justicialista en Mendoza.

Emir y Omar Félix nunca han coqueteado abiertamente con el kirchnerismo. Su línea política denominada Proyecto Sur no firmó para ir dentro del Frente Elegí y eso ha provocado un sigma en el espacio político.

Esta decisión causo asombro en Destéfanis que se mostró sorprendida por esta actitud de los sureños y ante esto Emir salió a jugar con munición de grueso calibre en las redes sociales.

“Lejos del kirchnerismo, cerca de la gente”.

“Mi intención con el peronismo no ha cambiado y tiene que ver con la intención de resolver los problemas de la gente. En mi caso personal no sigo nombres y tampoco confundo a quienes no se deben confundir” dijo tajante el Intendente del Corazón de Mendoza.

Ante esta realidad Florencia Destéfanis aseguró que la semana próxima habrá novedades de precandidaturas a gobernador, que tienen que ver con Lucas Ilardo, Martín Hinojosa, Roberto Righi, pero también nombró a Emir Félix, lo que generó dudas, porque Félix ya había declarado que él no estará en la carrera para gobernador.

Fuente:https://jornadaonline.com/politica/los-hermanos-felix-se-distanciaron-del-frente-elegi-20234178200