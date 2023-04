La tensa definición del PJ mendocino: una ventana de 72 horas para encontrar una fórmula unificada

Con la confirmación de la dupla Omar Parisi-Lucas Ilardo se abrió una ventana de 72 horas en el peronismo mendocino donde se buscará negociar una lista unificada o, si es que finalmente aparece otro nombre, un nuevo candidato a la gobernación.

Este sábado 22 a las 23.59 se cumple el plazo para la presentación de listas de cargos electivos provinciales. Es decir, gobernación, legisladores provinciales y concejales en aquellos departamentos que no desdoblaron. Pero la incertidumbre es tal que en el peronismo vernáculo siguen sin ponerse de acuerdo y, por eso, cansados de esperar definiciones de los intendentes, el cristinismo lanzó su dueto.

Con todo, desde el kirchnerismo aseguran que no es una fórmula definitiva sino que está abierta. Eso sí, consideran que es un “fuerte mensaje” para el sector de los intendentes.

“No querían a un camporista, ahora pueden sentarse a negociar“, aseguraron desde Unidad Ciudadana, la fuerza que nuclea al cristinismo mendocino. De esta manera, aluden al perfil de Parisi, con un perfil más cercano al peronismo de los intendentes.

El ex intendente de Luján de Cuyo por el Partido Demócrata abrazó posteriormente al peronismo, ocupó una banca en la Cámara de Diputados bajo este paraguas y tras su paso por la Legislatura no optó por cargo alguno y se dedicó a trabajar en el sector privado. Su esposa, Marisa Garnica, es diputada provincial por el Frente de Todos.

La posibilidad de que Parisi vaya en una fórmula se fue dando poco a poco con Anabel Fernández Sagasti desde el verano, indicaron, pero tomó fuerza debido a la incertidumbre que reina en el sector ortodoxo del peronismo que se concentra en Emir Félix, Roberto Righi, Matías Stevanato y Martín Aveiro.

Por eso, desde el kirchnerismo aseguran que esta fórmula puede sufrir modificaciones en el tirón hacia el sábado. “Estamos dispuestos a negociar en estas 72 horas“, expusieron. Pero desde el entorno de Fernández Sagasti, aclararon con firmeza: “Esta es la fórmula que irá a las PASO“.

Entre los intendentes se lee de la misma manera, pero con algo de ironía. “No es la definitiva, pero ojo que puede quedar como la definitiva“, advirtió uno de los jefes comunales.

En medio de este escenario, Emir Félix viajó a Buenos Aires. Según trascendió, el actual mandamás de San Rafael tomó un vuelo para buscar apoyo nacional. Sin embargo, no le habría ido como esperaba. De todos modos, desde su entorno, confirmaron que no integrará una fórmula por la gobernación. Y aseguraron que el viaje a Buenos Aires no fue por la campaña “porque no es candidato a nada” sino que fue por gestiones de obras en su departamento.

Ese nombre, sumado al del lavallino Roberto Righi, son los que más sonaron los últimos tiempos y donde ponía su expectativa el kirchnerismo. Righi sería el candidato de la unidad, pero en Lavalle tampoco quieren inmolarse por nada y ponen condiciones, tal como sucede en los otros departamentos gobernados por el PJ.

“Se está tomando su tiempo, decidiendo con tranquilidad“, expuso otro jefe comunal.

Se testeó a Alejandro Bermejo, pero el “Pulga” tampoco quiso. En concreto, quienes charlan con él, aseguran que Righi está con “muchas dudas”. Dicho de otro modo: “Nadie quiere hacerse cargo de la derrota”.

La verdadera pelea está en lo que en la jerga política le llaman los “cargos entrables” para la Legislatura, es decir, aquellos en los que tienen posibilidad de ganar y ocupar una banca. La discusión pasa por las cabezas de lista y es ahí donde se viene trabando todo porque el escenario político cambió con la irrupción de Omar De Marchi escindido de Cambia Mendoza y de la sombra de Alfredo Cornejo.

Se trata de un escenario de tercios donde, graficaron, “se han achicado muchos los lugares en la Legislatura“, debido a los números que estaría presentando De Marchi en las encuestas. De allí que, si bien la expectativa es ganar en los seis departamentos que adelantaron sus comicios al 30 de abril, lo que ocurra posteriormente en la provincia “es muy incierto“.

Más allá de todo, se esperaba algún tipo de anuncio ordenador para el jueves. Sin embargo, el desacuerdo reinante por la principal candidatura puede estirar la discusión hasta el sábado.

Mientras tanto, hay otros peronistas lanzados a la gobernación: el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa; el delegado del Enacom, Guillermo Elizalde, el abogado Alfredo Guevara y Nicolás Guillén que encabeza el espacio “Rearmemos Mendoza” desde los movimientos sociales.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/la-tensa-definicion-del-pj-mendocino-una-ventana-de-72-horas-para-encontrar-una-formula-unificada/