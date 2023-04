La inflación argentina se ensaña con los alimentos: el billete más alto solo alcanza para un kilo de tomates

JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) La subida del 104,3% interanual del IPC se concentra especialmente en la comida y golpea a los más pobres

Con uno de ellos, en las verdulerías de Colegiales, considerado un barrio de clase media, sólo alcanza para comprar un kilo de tomates o uno de naranjas. Si se quieren frutas y verduras fuera de temporada, como las fresas o los espárragos, es necesario pagar con dos. Lo mismo se repite en la carnicería: con mil pesos se puede adquirir medio kilo de vacío, uno de los cortes de carne vacuna más populares de Argentina, o medio kilo de pechugas de pollo. Desde enero los alimentos se encarecieron un 28,2%, contra 21,7% del IPC. Con una inflación del 104,3% interanual , hacer la compra diaria en Argentina se ha vuelto una pesadilla para las familias. El precio de los alimentos, en especial los frescos, se ha disparado por arriba del promedio y el golpe se siente rápido en los bolsillos. El billete de mayor denominación que circula en Argentina es de mil pesos (4,5 dólares al cambio oficial, 2,5 dólares al extraoficial).Con uno de ellos, en las verdulerías de Colegiales, considerado un barrio de clase media, sólo alcanza para comprar un kilo de tomates o uno de naranjas. Si se quieren frutas y verduras fuera de temporada, como las fresas o los espárragos, es necesario pagar con dos. Lo mismo se repite en la carnicería: con mil pesos se puede adquirir medio kilo de vacío, uno de los cortes de carne vacuna más populares de Argentina, o medio kilo de pechugas de pollo. Desde enero los alimentos se encarecieron un 28,2%, contra 21,7% del IPC.

“Ya no se sabe si un producto es caro o no lo es. Todo aumenta tanto que se pierden las referencias de los precios. Yo intento comprar sólo ofertas, voy de un local a otro buscando, pero aun así la plata no alcanza”, señala María Inés, ama de casa de 59 años que hace fila en la verdulería de la feria itinerante, presente cada día en un barrio. “Cada viernes vengo acá porque es un poco más económico y compro todo lo que puedo”, asegura este viernes al mediodía en la Plaza 25 de agosto. “Es una vergüenza que no controlen los precios, que el Gobierno no haga nada, Argentina es un país productor de alimentos”, se suma a la conversación Jimena, jubilada de 64 años.