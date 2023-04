El precandidato a intendente Francisco Mondotte presentó su plan de seguridad

En las instalaciones de la Unión de Empleados de Comercio, se llevó a cabo la presentación del plan de seguridad y gestión del precandidato a intendente por el Frente Cambia Mendoza, Francisco Mondotte, quien estuvo acompañado allí por el precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo.

Mondotte señaló confiadamente que cuenta con “el acompañamiento de quien va a ser gobernador de Mendoza”, en referencia a Alfrdo Cornejo, quien estaba allí para acompañarlo. “Nosotros queremos gobernar San Rafael, nosotros vamos a gobernar San Rafael y contamos con Alfredo para poder ejecutar este plan; los policías que le faltan a San Rafael, son los que tiene bloqueado el Municipio por haber ido a la Suprema Corte de la provincia con un amparo para no aplicar la ley vial en San Rafael; acá no hay cuerpo de preventores, acá no hay cuerpo de policía vial municipal, que son policías que están formados para evitar el delito, para prevenir el delito”, aseguró y criticó el hecho de que la comuna donara cámaras de seguridad y que luego no las instalara, a pesar de que “de puño y letra lo firmó el intendente”.

A pesar de que la seguridad no es algo que le atañe de manera directa a los municipios, Mondotte propone mejorar en muchos sentidos, como puede ser con un aumento en el número de cámaras, y la creación de un cuerpo de preventores. Hizo hincapié en que la comuna tiene los fondos necesarios para ello en su presupuesto.

Cornejo señaló: “Estuvimos intercambiando con Francisco la experiencia que he tenido yo en su momento, en temas provinciales, y con su experiencia como representante popular como concejal, y la vivencia que tiene como vecino de San Rafael, quiere hacer foco desde el Municipio, en un plan de Gobierno que cubra con el ABL pero que también cubra con un plan de seguridad, porque si bien la principal competencia es de la provincia, si un municipio se involucra obtiene resultados en materia de comunidad muy superiores”, dijo. Es que Francisco va más allá de los temas netamente municipales, como contribuir a la seguridad ciudadana, por ejemplo llevando alumbrado público a lugares que no lo tienen, obligar a cerrar baldíos que están abiertos y que son “refugio para potenciales delincuentes”, poner veredas donde no las hay y una serie de contribuciones que le vendrían.

Los precandidatos dieron una charla ante auditorio lleno, con la presencia de funcionarios, militantes del radicalismo y público en general.