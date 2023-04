El peronismo disidente formalizó su fórmula para la gobernación

Otra novedad del cierre de listas fue la dimisión de otro funcionario nacional (delegado del Enacom) quien decidió al final que no va a competir por la gobernación. Se trata de Guillermo Elizalde. “Quiero contarles que no seré candidato a gobernador dentro del Frente Elegí. Entendemos que no están dadas las condiciones para dialogar sobre los problemas reales que angustian a los mendocinos y mendocinas”, escribió en Twitter Elizalde.