El mapa apícola de Mendoza ya cuenta con 525 productores georreferenciados

San Rafael, General Alvear y Lavalle concentran 47% de los productores y más de 66 mil colmenas en plena producción. La herramienta fue lanzada en 2021 y permite acceder a un panorama de la actividad en todo el territorio provincial.

En 2021, en medio de un contexto de pandemia, la Dirección de Ganadería, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, anunciaba la puesta en marcha de un “Mapa de Georreferenciación Apícola”. Esta plataforma permitiría a la Provincia contar con información concreta sobre el comportamiento de esta importante actividad a lo largo y a lo ancho del territorio mendocino.

“Han pasado dos años ya y la plataforma nos ha permitido contar con un panorama general de la actividad apícola en Mendoza. La información es fundamental a la hora de diagramar acciones o tomar decisiones que ayuden al desarrollo y crecimiento de esta actividad”.

La provincia cuenta con 525 productores y 111.012 colmenas, distribuidas mayormente en los departamentos que conforman los oasis Sur y Norte. De esa cifra se desprenden algunos datos muy interesantes y que tienen que ver con cómo se distribuye la producción.

Sobre este último punto, Carbó detalló: “Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Lavalle concentran el 47,42% del total de los productores registrados. Solo en estos tres departamentos contamos con 249 productores y 66.602 colmenas”.

En este sentido, según detalla un informe elaborado desde la Dirección de Ganadería, San Rafael cuenta con un total de 117 productores y 35.979 colmenas; General Alvear, con 78 productores (20.465 colmenas), y Lavalle, con 54 productores registrados y 10.158 colmenas.

La lista se completa con Guaymallén, que cuenta con 41 productores y 5.004 colmenas, Malargüe (39 P y 1.431 C), Tunuyán (38 P y 13.547 C), San Carlos (31 P y 12.597 C), Las Heras (29 P y 1.930 C), Santa Rosa (15 P y 1.040 C), San Martín (14 P y 3.230 C), Luján de Cuyo (14 P y 1.958 C), Maipú (12 P y 750 C), Tupungato (11 P y 333 C), La Paz (9 P y 579 C), Godoy Cruz, (9 P y 467 C), Capital (8 P y 1.104 P), Rivadavia (3 P y 260 C) y Junín, con 3 productores y 180 colmenas.

Como las colmenas están en constante movimiento, se ha realizado la carga de cada uno de los apiarios. De este modo, se busca lograr un mejor ordenamiento y rendimiento de las colmenas,y desde Economía se da cumplimiento a lo establecido por la ley apícola provincial 6817.

Un dato, no menor, tiene que ver con la distancia mínima que debe existir entre los apiarios, la que no debe ser menor a 2.500 metros. “Sucede que cuando no se cumplen con estos distanciamientos, se comienza a competir por las flores y [los apiarios`] se dañan entre sí. Estamos trabajando para que el cumplimiento de esta norma sea cada vez mayor” remarcó Carbó.

“No puede haber ningún productor desarrollando la actividad en la provincia que no esté registrado. El registro nos permite determinar la antigüedad de cada uno de ellos y tiene prioridad el que mayor tiempo lleve desarrollando la actividad”, destacó el funcionario.

La provincia cuenta con dos sectores muy importantes de producción: la zona bajo riego y la de secano. En el primer caso, por su característica de floración temprana y por las distintas especies y variedades de cultivo, es importante para el desarrollo y luego multiplicación de las colmenas producto del ingreso de néctar y polen. En el segundo caso, debido a los montes naturales de variedades autóctonas, como algarrobo, piquillín, jarilla, etcétera, cuentan con una interesante producción de néctar.

Consultadas las autoridades de la cartera económica provincial sobre la cantidad de kilos de miel que se está obteniendo por colmena en promedio, destacaron: “Ese dato se podrá obtener una vez se finalice la cosecha; en los próximos días se contará con esta información. En la temporada anterior se obtuvieron, en promedio, entre 25 y 30 kg por colmena.