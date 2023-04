El acto de Cristina Kirchner en La Plata: discurso, elecciones, dolarización y FMI

“No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidente relación con empresarios. Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto e inequitativo. Yo ya viví, di lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes y los pibes porque hay demasiada cobardía e hipocresía en la Argentina”, destacó.

“No es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscrita e intentada asesinar es una sola. No quiero ser autorreferencial”, sostuvo y calificó de “caraduras” a precandidato como Javier Milei: “Esos mamarrachos que dicen que ‘la casta’ tiene miedo, ¿de qué te tenemos miedo? Si nunca te pasó nada. ¿De dónde te tenemos miedo?”.

La vicepresidenta también pidió avanzar en una política de control de formación de precios y señaló que en la Argentina no se puede aplicar la teoría liberal de dejar que el mercado regule la oferta de precios porque no se cumplen con las condiciones y señaló a 20 empresas, entre ellas Coca-Cola, Danone, Mastellone y Unilever, sobre las que advirtió que “facturan el 74 por ciento de lo que se compra en las góndolas”. Y detalló otras cadenas monopolizados por esas empresas -como la leche, fideos y acero- al señalar que se trata de un nivel de concentración que ocurre a nivel global.

CFK indicó alcanzar acuerdo en ese punto, no en materia de educación o legislación laboral donde marcó diferencia insalvables, y señaló que debe ocurrir para que no ocurra lo que describió como “criminal” en el periodo del gobierno de Mauricio Macri, con la toma de deuda externa y la vuelta al FMI.

La vicepresidenta pidió alcanzar un acuerdo entre todos los espacios políticos sobre la regulación de la salida de dólares del país para evitar los flujos entre los periodos de fuga de capitales y los que, por controles cambiaros, empujan la brecha cambiaria. “Tenemos que alcanzar un acuerdo para que cada elección no sea un parto”, reclamó la vicepresidenta.

“Cuando uno vio lo que sucedió durante esta semana en la Argentina empieza a advertir que el problema está en otra parte, no es ni el déficit fiscal, ni la oferta y la demanda. Porque el dólar se movía y los precios se movían”, sostuvo la Vicepresidenta.

“Me quejo de los que tienen plata y no pagan impuestos. No de los que reciben planes sociales”, sostuvo Cristina. En ese sentido, la Vicepresidenta agregó que “esto no es una crítica a los empresarios, pero tenemos que sentarnos en una mesa para hablar en serio, a ver cuánto pone cada uno, porque si el que recauda, que es el Estado, le deflacta las ganancias y le indexa los gastos, va a haber un déficit fiscal crónico”.