Comenzó la reunión anual de Fontagro en Irrigación

Es sobre “Nuevas tecnologías para la eficiencia del uso del agua en la agricultura al 2030”. El fondo financia el desarrollo del software de distribución secundaria que diseñó el organismo para las Inspecciones de Cauce.

Este martes y miércoles (18 y 19 de abril), el Departamento General de Irrigación es sede de la reunión anual de Fontagro, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, un mecanismo de cooperación internacional en ciencia, tecnología, desarrollo e innovación agropecuaria y agroalimentaria.

Desde 1998 y con representación de 15 países -14 de América Latina y El Caribe y España-, financia proyectos en los que intervienen sectores públicos y privados para resolver problemáticas sectoriales basadas en el cambio tecnológico y la innovación.

En el caso de Irrigación, Fontagro apoya el desarrollo del software de distribución secundaria, que ya está terminado y, como segunda etapa del proyecto, resta ponerlo a disposición de las Inspecciones de Cauce, con el objetivo de dar mayor flexibilidad, transparencia y equidad al sistema.

Desde hoy, en Irrigación convergen los diferentes proyectos pilotos para exponer los aportes y la puesta en común de los avances y trabajos que se han hecho desde esa plataforma.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, realizó la apertura de la reunión, que continuará con modalidad taller, reuniones internas y una ronda de charlas en las que participarán investigadores y técnicos de España, Colombia, Uruguay y Chile, además de entidades y organizaciones de Mendoza.

“Nos pone muy contentos que el Departamento General de Irrigación sea sede de este encuentro anual de Fontagro, sobre todo porque hoy podremos compartir, con la gente que ha trabajado en cada uno de los proyectos, las herramientas necesarias para reducir la incertidumbre y dar eficiencia ante el cambio climático y la incidencia que tiene en la disminución de los caudales y la posibilidad de tener agua”, aseguró Marinelli en sus palabras de bienvenida.

“En Mendoza venimos propiciando un cambio cultural ante este escenario. Nos cuesta mucho y todavía no está logrado, para que haya noción de con cuánta agua contamos y con cuánta vamos a contar. Si no somos conscientes del problema, no vamos a encontrar las soluciones. Esta prédica viene acompañada de la necesidad de eficiencia y es difícil tenerla con la complejidad que tiene nuestro oasis, sin tener herramientas tecnológicas. Por eso estos aportes, de los cuales hoy seguramente nos vamos a seguir nutriendo, también permitirán mostrar el excelente equipo que tenemos aquí en Irrigación, que hace cosas muy buenas y que son las que necesitamos para mejorar esa gestión”, finalizó.

Sobre la reunión anual de Fontagro

La convocatoria 2023 de Fontagro es para la presentación de proyectos de “Ciencia, tecnología e innovación para una agricultura y seguridad más sostenible y resiliente al cambio climático en América Latina y el Caribe”.

Los temas que se abordarán en el taller a lo largo de la primera jornada son:

-Modernización. Herramientas tecnológicas para América Latina y el Caribe (ALC) 2030.

-Avances y desafíos en los modelos asistidos por satélite de balance de agua, como instrumento de gestión del agua, así como en la determinación de las necesidades de agua de los cultivos. Caso de estudio en cultivos leñosos.

-Casos de estudio del modelamiento del consumo hídrico en diversos agro sistemas ALC: resultados preliminares pilotos en Argentina (Mendoza, Río Negro y San Juan), Chile (Valle Elqui), Uruguay (Valle del Tala) y España (Mancha Oriental).

-Estimación del consumo hídrico de los cultivos con balance de energía satelital.

-Oportunidades para la consultoría agronómica en el manejo de agua y nutrientes mediante satélite y sensores de humedad.

Además, el miércoles habrá una salida a campo: se visitará la finca de Luigi Bosca, la bodega Terraza de los Andes, el dique Cipolletti y la Primera Zona de Riego (se recorrerá una finca, otra bodega y un canal).

