Argentina espera por el anuncio final de FIFA: cuáles podrían ser los estadios elegidos para el Mundial Sub 20

El reloj corre y cada segundo es favorable a Argentina. Todo está encaminado a que FIFA dará el anuncio oficial entre el domingo y el lunes. La luz verde para confirmar que el Mundial Sub 20 que le quitó hace cuatro días a Indonesia se trasladará al país. Si ningún contratiempo de último segundo aparece en el camino, el próximo sábado 20 de mayo la selección argentina juvenil iniciará su camino en el Grupo A como corresponde al país anfitrión.

Tras recibir la candidatura formal de la AFA con el aval del gobierno nacional, Gianni Infantino avisó que la definición se daría en “dos o tres días”. La fecha límite, entonces, es el próximo lunes. El camino burocrático está ahora en el territorio del “Bureau de la FIFA”, la mesa chica que lidera el propio Infantino junto con los seis presidentes de las distintas confederaciones. El último cuello de botella. Si las manos se levantan allí, la luz verde dirá que es hora de publicar el boletín con la oficialización en los canales de comunicación de FIFA para confirmarle al planeta la modificación de sede.

No se sabe si ese informe saldrá ya con detalles tales como los cinco (o seis) estadios que albergarán los 52 partidos del torneo o con la fecha del sorteo de los grupos, un evento que iba a llevarse a cabo el pasado viernes 31 de marzo en Bali antes que FIFA le quitara la sede a Indonesia. Entonces, por lógica, la división de las zonas por intermedio del azar debería ser cuanto antes.

Y con respecto a las sedes el hermetismo es cada vez mayor. Deben ser estadios que no necesiten arreglos o que apenas requieran de modificaciones mínimas, coinciden fuentes que conocen del tema. Es lógico, el pitazo inicial será en siete semanas y no queda tiempo para sumergirse en grandes obras. También la agenda es un condicionante: FIFA exige por reglamento que las canchas estén liberadas desde 15 días antes del inicio del Mundial, es decir a partir del 5 de mayo. Claro, ese artículo indica también que puede omitirse este ítem pero “de manera excepcional”. ¿Se activará esta cláusula para jugar el partido inaugural o la final en algún recinto icónico que no esté liberado para el resto del certamen?

Lo cierto es que además de la disputa de la Liga Profesional, entre finales de mayo y mediados de junio también estarán en plena acción la Copa Libertadores y la Sudamericana. Los estadios de Racing, River, Boca o Newell’s, por citar algunos casos, cobijarán varios partidos. Difícil poder utilizarlos, a menos que haya algo puntual que lo requiera.

Lo cierto es que nadie quiere ser contundente en off sobre los estadios que albergarán partidos, pero a esta hora el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Estadio del Bicentenario de San Juan y el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero son número puesto. Algunos equipos que los utilizan, como Godoy Cruz o Central Córdoba, deberán reordenar sus agendas llegado el caso. Pero no será tanto el cambio, porque se moverían entre dos o tres partidos del torneo local como máximo.

El Estadio San Juan del Bicentenario, albergó el último Argentina-Brasil en el país por las Eliminatorias durante 2021 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian) El Estadio San Juan del Bicentenario, albergó el último Argentina-Brasil en el país por las Eliminatorias durante 2021 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El nombre del Mario Alberto Kempes de Córdoba figura como una opción lógica, pero nadie quiere aventurarse a darlo por hecho. El silencio no lo descarta, pero tampoco lo confirma. Son cinco las variantes sobre la mesa sumando la cordobesa, pero queda una pregunta en el aire: ¿no habrá una opción en Ciudad de Buenos Aires? Entre el torneo de primera, las copas internacionales y los campeonatos de ascenso, la actividad programada en esa zona es mayúscula.

Pero sería extraño organizar un evento de estas características sin tener otra alternativa en AMBA más allá de La Plata. Y la última Copa del Mundo Sub 20, que se desarrolló en el 2001, tuvo al José Amalfitani de Vélez como eje central en esta parte del país. El Fortín no juega torneos internacionales y el último recital programado –al menos oficialmente– en ese lugar es el de Divididos el próximo 13 de mayo, 7 días antes del arranque del torneo. ¿Habrá algún llamado?

El cronograma se encamina a tener su punto de inflexión el próximo lunes 3 de abril. Muchos teléfonos sonaron en distintos puntos del país para avisar que están en la lista de sedes, pero siempre con la cautela que se mantuvo en toda esta última semana. Inclusive cuando las señales son a cada minuto más positivas para tomar la organización de emergencia. Los más aventurados se animan en voz baja a pensar en ese lunes como el ideal para anunciar las sedes si finalmente la FIFA acuerda en la mesa chica levantarle el pulgar a Argentina, ya sin la presión de algunos países africanos y de Medio Oriente que se animaron a analizar sumarse a la puja.

Fuente:https://www.infobae.com/deportes/2023/04/01/argentina-espera-por-el-anuncio-final-de-fifa-cuales-podrian-ser-los-estadios-elegidos-para-el-mundial-sub-20/