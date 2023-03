Recomendados culturales para este fin de semana

Mendoza ofrece distintas propuestas artísticas y culturales para recorrer desde el jueves 23 al domingo 26 de marzo.

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la provincia ofrecerá actividades en diferentes espacios pertenecientes al Ministerio de Cultura y Turismo.

Música, teatro, danza, muestras visuales y mucho más. Los recomendados incluyen las actividades de los distintos espacios culturales y sus exposiciones vigentes que podés consultar en www.mendoza.gov.ar/cultura/.

Viernes 24 de marzo

El ciclo Arriba el Pulgarcito continúa, desde las 19.00, con la obra El Naufragio del Capitán Cascote, del elenco Cultura infinita. La pieza narra la historia de un capitán un poco loco, perdido en una isla, cuenta las aventuras que tuvo que superar para sobrevivir al naufragio. La entrada es al sombrero.

El Teatro Independencia se suma a la conmemoración del Día de la Memoria con la puesta en escena de Jardín de Pulpos, el rayo infinito de la memoria. La obra cuenta que José ha perdido la memoria y en una playa se encuentra con Antonia, una particular mujer que le dice que soñando la puede recuperar y así reconstruir una personalidad. A su vez, Antonia le cuenta que antes la gente iba a soñar a esa playa y ahora ya no. José sueña con su infancia y adolescencia y con situaciones que no consigue comprender, pero de las que obtendrá algunas respuestas a sus interrogantes. Será a las 21.30 y está a cargo del grupo Pulpo Teatro, bajo la dirección de María del Rosario Francés y Arístides Vargas. Las entradas pueden conseguirse en forma anticipada en entradaweb.com y en taquilla día de la función.

En el Cerro de la Gloria continúa el espectáculo de luz y sonido Seamos Libres, con dos funciones, a las 20 y 21.15. Se trata de un homenaje a la gesta sanmartiniana con producción del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. Mapping sobre el Monumento del Ejército de los Andes en Cerro de la Gloria. Una experiencia inmersiva para conocer los principales hitos de la mayor hazaña realizada por el General San Martín. Las entradas tienen un valor de $500 y deben adquirirse a través de www.entradaweb.com.ar.

Sábado 25 de marzo

Arriba el Pulgarcito presenta, a las 19, la obra Los cuentos de grillo, del elenco Albaricoque Teatro. Cuenta la historia de animales amenazados por un vampiro deberán defender el bosque antes de que lo destruyan. Entrada al sombrero.

Por su parte, en la Biblioteca Pública Gral. San Martín, a las 19.30, se presentará la obra Migajas en el oro de tu pelo, del elenco La Rueda de los Deseos, bajo la dirección de Gabriela Psenda. La pieza es una versión del mito del Rey Midas. El público es convocado a asistir al velorio de Migajas, el gran empresario. El muerto revive y, tras el encuentro con Sileno, mentor de Dionisos, vuelven a su pasado para entender por qué ha llegado hasta ese punto. La entrada es libre y gratuita.

El Teatro Independencia ofrece, a las 21.30, la pieza teatral Instrucciones para abrazar el aire, el emocionante viaje de dos ancianos. Obra que se enmarca en las actividades propuestas en conmemoración por el Día de la Memoria, verdad y Justicia, está ambientada en la Ciudad de la Plata, Argentina, en 1976. Dos ancianos se preguntan por una niña perdida en el tiempo. Frente a la casa dos vecinos temerosos y llenos de prejuicios ven a la niña que juega. En todos se despertará una enfermiza necesidad de olvidar. Del Grupo Malayerba, de Quito, Ecuador. Actúan y dirigen Charo Francés y Arístides Vargas. Las entradas se consiguen anticipadas a $1200 en entradaweb.com o en taquilla el día de la función a $ 1500.

El Teatro Pulgarcito, acerca su nueva propuesta de teatro para adultos con El jardín de las delicias. Será a las 21.30, con la puesta en escena de Sueño de una noche de verano, basada en la famosa comedia de Shakespeare, esta versión muestra la magia y belleza de la obra original, en una puesta moderna, ágil, dinámica y divertida. Tan divertida como onírica y mágica, esta versión nos convida con una estética visual magnífica, acompañada con una puesta musical perfectamente creada para tal fin, y coronado todo esto, con las actuaciones de 18 actrices y actores muy reconocidos de la provincia de Mendoza, en una puesta muy divertida, disfrutable e impactante. Entrada al sombrero

Domingo 26 de marzo

Los más pequeños tienen una cita con el teatro en Arriba el Pulgarcito. A las 19, habrá Cuentos de terror, a cargo del elenco Vamos a contar. Trata sobre aterradores cuentos que te harán estremecer con historias de terror. Entrada al sombrero.

Si diera vuelta el cielo, mujeres tejiendo sonidos, obra de teatro que se pondrá en escena a las 21, en el Teatro Independencia. En el Mes de la Mujer, se ayuda a visualizar la desigualdad de género y reivindicar la lucha por los derechos de la mujer. Dar vuelta el cielo es una metáfora del cambio de paradigma al cual estamos contribuyendo a través del arte. Se trata de tejidos sonoros y poéticos con canciones corales, gestos escénicos, textos femeninos, poesías e imágenes para colaborar en la construcción de una sociedad más sólida, tendiente al empoderamiento de la mujer, la diversidad, la equidad étnica, racial y de género. La dirección teatral es de Federico Ortega y la dirección musical de Mónica Pacheco y Simón Abecasis. Entrada general $1000 por entradaweb.com.

Una nueva oportunidad para disfrutar de El jardín de las delicias. A las 21.30, el Teatro Pulgarcito propone Aires y sentires, danza flamenca. Un espectáculo que invita a viajar a lo más profundo de este arte, transmitiendo diferentes emociones a través de los distintos estilos que tiene esta danza. Entrada al sombrero.