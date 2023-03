Potasio Río Colorado: Mendoza sigue avanzando a paso firme para iniciar la producción

El proyecto estaba paralizado desde 2013, y desde 2016 el Gobierno de Mendoza trabaja intensamente para la reactivación. En una visita que el Gobernador realizó a la mina, aseguró que en el lugar “se proponen inversiones que permitirán alcanzar, y en algunos casos superar, los 1,5 millones de toneladas de potasio por año”.

Potasio Río Colorado (PRC) sigue generando avances luego de que el Gobernador Rodolfo Suarez dio a conocer que existen tres ofertas vinculantes para explotar la mina. El proyecto se encontraba paralizado desde 2013, y desde 2016 el Gobierno de Mendoza trabaja intensamente para la reactivación de la mina. Primero con la empresa Vale y después ya liderando el trabajo de forma directa.

Según detalló el mandatario provincial, los tres candidatos “cumplen con los requisitos mínimos solicitados y respetan la legislación ambiental vigente en Mendoza”. Y agregó que “se proponen inversiones que permitirán alcanzar, y en algunos casos superar, los 1,5 millones de toneladas de potasio por año”.

Fue por ello que el martes recorrió la zona junto al ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, y el gerente general de PRC, Emilio Guiñazú. Desde allí explicaron que una de las mayores oportunidades que presenta PRC es sustituir las importaciones que hoy Brasil recibe desde Rusia y Bielorrusia.

El proyecto también se beneficia por los altos precios. A corto plazo, los elevados niveles esperados durante 2022 y 2023 potencian los flujos operativos tanto para las principales compañías del sector como para sus accionistas, otorgándoles mejores condiciones financieras para invertir en el proyecto de PRC. A mediano y largo plazo, los precios esperados convalidan la alta viabilidad en el desarrollo del proyecto.

Si bien las reservas de potasio a nivel global son amplias, la capacidad instalada también es alta y llega al 95%. Es poco el poder de expansión mediante proyectos brownfield, es decir, mediante expansiones de plantas existentes, y es necesario abrir nuevas minas.

“Hoy, el proyecto de PRC ofrece mejores condiciones que el resto del mundo, por la sinergia que se puede generar con Vaca Muerta para abastecerse de gas, oportunidad que en el proyecto original de Vale no estaba contemplada. Todo esto potenciado, a su vez, por las inversiones, estudios, licencias y habilitaciones ya existentes en el proyecto”, explicaron luego de la recorrida.

Asimismo, detallaron que “esto permitirá enfrentar los escenarios de escasez esperados para el mercado de potasio durante los próximos años. Acorde con proyecciones, tanto en un escenario de bajo como alto crecimiento en la demanda de potasio (2,3% y 2,8%, respectivamente), se espera que exista un potencial exceso de demanda de 8 Mmt para 2030”.

Los beneficios de PRC

-Con una producción de 1 millones de toneladas por año la facturación llegaría a US$600 millones.,

-Con un proyecto de 1,5 millones de toneladas, la facturación anual llegaría a U$900 millones.

-Con 1 millón de toneladas anuales, aumentarían 19% las exportaciones mineras argentinas respecto de 2021.

-Con 1,5 millones anuales, aumentarían 28% las exportaciones mineras argentinas respecto de 2021.

-Con 1 millón de toneladas anuales, tendría un impacto de 38% sobre el total de las exportaciones de Mendoza.

-Con 1,5 millones de toneladas anuales, tendría un impacto de 56% sobre el total de las exportaciones de Mendoza.

-El proyecto cuenta con 75 pozos perforados, lo que le permitiría al futuro propietario extraer sales de potasio durante 5 o 6 años antes de volver a perforar.

-Las reservas del proyecto superan los 300 millones de toneladas con una exploración de 30% del total de los recursos identificados.

-Con una explotación como la que proyectaba Vale de 5 millones de toneladas anuales, se calculaba que podía operar ininterrumpidamente durante 50 años.

Impulsa Mendoza SA



Durante el Foro de Inversiones y Negocios, el Gobernador anunció la creación de Impulsa Mendoza SA, “con el objetivo de promover un desarrollo sustentable e inclusivo mediante la transformación de nuestros recursos naturales en forma prudente, convirtiendo a Mendoza en un eslabón clave para de la transición energética”, según aseguró.

En ese sentido, detalló que la empresa será capitalizada con activos no estratégicos para el proyecto de Potasio Río Colorado recibidos por parte de la transferencia de acciones de Vale y que quedarán así en manos de la Provincia para ser reinvertidos en la promoción de nuevos desarrollos. “Esto significa que no se ha gastado y no se gastará ni un solo peso de los impuestos de los mendocinos en su funcionamiento”, afirmó Suarez.

Mendoza tiene una legislación compleja y debemos ser agresivos para competir con otros distritos que ya se encuentran muy avanzados con esto. El objetivo de Impulsa es acelerar ese proceso y es una muestra concreta del apoyo del Estado al desarrollo del sector. No estamos agregando barreras ni burocracia. Estamos haciendo puentes para que los proyectos puedan transitar más rápidamente las primeras etapas de desarrollo. La respuesta que estamos viendo en el sector privado es excelente. El objetivo es tener 10 proyectos mineros explorándose en los próximos cinco años. Ojalá en el futuro la situación cambie y esto no sea necesario.

Como Vale había manifestado su decisión de no avanzar y no realizó esfuerzos concretos en 10 años para vender o buscar un socio, la Provincia tomó la decisión de, para evitar que el proyecto perdiera sus permisos y concesiones, salir a buscar un nuevo inversor. PRC es el nombre que se le dio a Potasio Río Colorado al pasar de Vale a la Provincia.

A PRC le llevó casi un año en ordenar y actualizar la información y lanzar el proceso de búsqueda de inversores: hacer inventarios, reingeniería, presupuestos, mantenimientos críticos y definir la estrategia de búsqueda. Hoy, producto de ese trabajo hay tres ofertas, las cuales se están evaluando para determinar cuál será la que le conviene más a la provincia de Mendoza. “Las tres tienen algo en común, un porcentaje de las acciones se quedan en Mendoza. Ya no tendremos el 100% de la mina de Potasio Río Colorado, sino una parte minoritaria, y esa es parte de lo que capitalizará Impulsa Mendoza”, agregó Suarez.

En tanto, el ministro Enrique Vaquié informó que se ha avanzado en acciones que los privados no realizaron, como la exploración de minerales de la provincia. “El dinero lo sacamos de los ahorros operativos de PRC, por lo cual ahí tenemos un nuevo activo como son las acciones de Hierro Indio y los resultados de dicha exploración y que hoy forman parte de la PRC, pero aclaro que cuando se lo entregue a un tercero, serán parte de los activos que recibirá Impulsa Mendoza”, sostuvo.

“Quedará eso, más el dinero remanente de las operaciones. Cuando nos quedamos con PRC, Vale capitalizó la empresa para garantizar el mantenimiento durante al menos seis años. Como logramos reducir mucho el gasto presupuestado y además hemos avanzado rápido con la búsqueda de inversores, el dinero remanente y otros más pasarán a Impulsa Mendoza, que buscará promover las inversiones en las zonas, que se cumpla la 7722, que la gente la quiera y que vayamos buscando nichos para trabajar”, sostuvo el ministro.

Mendoza Activa eficiencia energética



El programa de fomento a la inversión privada, Mendoza Activa, continúa impulsando inversiones en el sector privado. Tras el cierre del tercer llamado de la cuarta edición, la iniciativa de la cartera económica provincial generó 2.091 proyectos por un total de $36.227.739.460.

Las inversiones se enfocaron en el equipamiento industrial, las energías renovables, la tecnología y el ahorro de agua. Son temáticas que resultaron muy atractivas para invertir en sistemas de riego, instalar paneles solares, impermeabilizar canales dentro de las fincas y realizar todas aquellas acciones que contribuyan al ahorro energético y la optimización del uso del agua.

Según detalla el informe elaborado por la cartera económica tras el cierre del último llamado, en total la Provincia realizará un retorno de inversión a los privados que rondará los $10.000 millones, que se traducen en generación de empleo y mayor movimiento económico.