Nueva encuesta de Martha Reale: Cornejo supera ampliamennte a De Marchi y Milei crece en Mendoza

El sondeo se realizó entre el 17 al 22 de marzo sobre 1.212 casos, contando con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%. Los datos se recogieron 98% en domicilio y 2% digital en en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael.

El estudio dirigido por Martha Reale, refleja que la intención de voto a gobernador es liderada por Alfredo Cornejo (36,7%), seguido por Omar de Marchi (12,6%), que fue medido por fuera de Cambia Mendoza. Tercero aparece Alejandro Bermejo (10,8%).

En tanto en las Primarias (PASO) de Cambia Mendoza, el precandidato Alfredo Cornejo se impondría cómodamente (36.7%) frente a su contrincante interno, el radical Luis Petri (4.4%).

Por frentes, Cambia Mendoza suma 41,1%, el peronismo alcanza el 16,2% y el posible sector del PRO demarchista y sus eventuales aliados libertarios llega a 12,6%.

En cuanto a la imagen de los dirigentes mendocinos, el mejor posicionado es el gobernador Rodolfo Suarez, con una valoración positiva de 47,7% y un diferencial a favor de +25,2%. Además, el 60,8% de los encuestados aprueba su gestión.

Rodolfo Suarez es el político con mejor imagen en Mendoza

Cornejo está segundo (47,3% de imagen positiva y diferencial de +19,7%), De Marchi es tercero (33% y +12,9%) y Bermejo cuarto (22,9% y -1,2%). El peor diferencial lo tiene la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (-51,1%).

Con respecto a las principales preocupaciones de los mendocinos, la inflación está al tope de la lista con el 90%. Más lejos figuran la inseguridad (49%), la educación (40,1%), el empleo (37,8%) y la corrupción (30,7%).

La carrera para Presidente

En la encuesta se midió también la intención de voto a presidente de los mendocinos y Javier Milei fue el que obtuvo el mejor resultado, alcanzado un 22,2%.

“Milei es el candidato a presidente que más mide en Mendoza en términos individuales. No lo es por espacios. Por espacios, hasta nuestro último relevamiento, sigue siendo Juntos por el Cambio quien está en primer lugar en nuestra provincia”, indicó la directora de Reale Dalla Torre Consultores en una entrevista para Radio Nihuil.

Marta Reale señaló que después habrá que ver si esto se sostiene y sigue creciendo. “Hay un dato que no podemos soslayar y es que Javier Milei está creciendo últimamente, en detrimento del Frente de Todos. De ese elector desencantado del FdT, que no se siente representado por los principales dirigentes del espacio en la actualidad, y que tampoco votaría a un candidato de Juntos por el Cambio. Hoy Milei representa eso; es el catalizador del hartazgo, no solamente para los sectores jóvenes que es donde mayor preponderancia tiene, sino para ese elector del peronismo que hoy está desahusiado”.

Detrás del economista liberal aparecen los precandidatos presidenciales del PRO que competirían en la interna de Juntos por el Cambio. La presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich, se ubicó segunda con el 18,3% de intención de voto y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quedó tercero con el 11,8%.

Por detrás aparece el ministro de Economía, Sergio Massa, con el 10,9% de acompañamiento del votante mendocino. El líder del Frente Renovador es uno de los posibles aspirantes a representar al oficialista Frente de Todos en los próximos comicios.

A su vez, el presidente Alberto Fernández apenas alcanza un 3,9% de intención de voto en Mendoza. Pero además, la encuesta indaga sobre la evaluación de su gestión y el 83,5% de los consultados la desaprueba, mientras que solo tiene el acompañamiento del 14% de la ciudadanía.

En cuanto a los precandidatos presidenciales radicales, el diputado nacional Facundo Manes obtuvo un 6,3% y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, alcanzó solo un 2%. Otra dirigente de Juntos por el Cambio que se midió fue la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que apenas cosechó un 1,7%.

En tanto, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, consiguió un 3,2% de intención de voto en el estudio de opinión.

Para los representantes del peronismo no kirchnerista Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el resultado de la encuesta arrojó un magro 0,7% en la provincia.

Finalmente, el 9,4% de los consultados optó por la opción de ninguno y el 8% quedó indeciso, mientras que solo el 1,6% eligió a otro dirigente como alternativa.

Fuente:https://jornadaonline.com/politica/nueva-encuesta-de-martha-reale-cornejo-supera-ampliamennte-a-de-marchi-y-milei-crece-en-mendoza–202333015120