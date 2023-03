Malargüe: Este domingo sumate al Trakking Solidario

Las donaciones se destinarán al merendero del Club Camping y a la escuela Bernardo Houssay de La Junta.

Si hay una virtud que siempre se destaca en Malargüe es la solidaridad de la gente que habita en el departamento y por eso en cada evento donde se reúnen donaciones, la gente participa activamente y ayuda al que menos tiene. Considerando lo anterior es que desde Asesoría Letrada de la Municipalidad de Malargüe y la Dirección de Deportes, se organizó Trakking Solidario para este domingo 5 de marzo. La actividad tiene como finalidad principal reunir alimentos (leche, azúcar, chocolate, galletas…) para el merendero del Club Camping, útiles escolares para la escuela Bernardo Houssay de La Junta o bien pagar $300 a voluntad.

A raíz de ello, Débora Ferrero, asesora letrada de la Municipalidad de Malargüe comentó acerca de esta jornada solidaria a beneficio de las dos instituciones mencionadas anteriormente y resaltó la importancia de que esto pueda desarrollarse ya que en el caso del club no tienen ingresos y eso imposibilita seguir adelante con las actividades propuestas. “El Club Camping no cobra cuota y le dan la merienda a los chicos que, a veces, no tienen”, confirmó la funcionaria.

Por su parte y en representación de la Dirección de Deportes, Carla Gonzalez explicó que el trakking se hará desde las 17 horas en la Dirección de Turismo y se irán por las vías hasta el puente viejo y desde allí caminarán hasta Ven Ver donde comenzará el espectáculo artístico a cargo de la Dirección de Cultura.

Ampliando la actividad manifestó que quienes deseen hacer el trakking deben llevar su donación y la botella de agua al punto de encuentro (Dirección de Turismo). Luego anticipó que la participación es abierta para toda la familia y enfatizó que son alrededor de tres kilometros y medio.

Sobre el donativo también dejó abierta la posibilidad para quienes puedan donar botines o ropa, ya que también son necesarias para los chicos que asisten al Club Camping.

Una vez concluida la actividad deportiva se reunirán en Ven Ver para desarrollar un espectáculo en vivo. Acerca de él, Pablo Segura de la Dirección de Cultura, aseguró la presencia de músicos en vivo, artistas, clases de zumba y demás. “Vamos a pasar una tarde solidaria… Estamos para sumarnos, para ayudar”, cerró.

En nombre del Club Camping, Sergio y Roque explicaron las actividades que se desarrollan habitualmente en el lugar y luego agradecieron el acompañamiento para poder hacer esta colecta.

Finalmente Carlos Becerra, integrante del conjunto musical local “Los Hermanos Becerra”, invitó a la comunidad a acercarse y hacer sus donativos además de disfrutar de una jornada diferente.