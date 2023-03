Francisco Mondotte: “Trabajo, producción y transparencia son los tres ejes que vamos a trabajar en esta campaña”

El viernes 3, se desarrolló un acto en el Centro Andaluz, que tuvo como protagonista al concejal por el radicalismo Francisco Mondotte. Si bien no fue una presentación oficial de campaña –ya que ni siquiera fue él quien organizó el evento–, tuvo la oportunidad de hablar con integrantes de su partido como así también con la prensa que se encontraba presente.

Los organizadores de este evento, han sido personas con las que ha elaborado el plan que tiene previsto para San Rafael y que presentó en diciembre de 2022. Se trata de una figura fuerte y creciente en nuestro departamento, que estudió Relaciones Internacionales e hizo una maestría en Integración Regional (aunque nunca ejerció).

En diálogo con Pirámide Informativa, Mondotte explicó que los principales ejes de trabajo de cara a la campaña de cara a las próximas elecciones están vinculadas a la creación de empleo para el departamento ya que “es la prioridad número uno de la sociedad y no está siendo la prioridad número uno a nivel local; la segunda cuestión tiene que ver con estrategias y herramientas concretas para potenciar la producción en San Rafael, la recuperación de pozos de riego, la promoción de verduras y hortalizas como una alternativa a la fruticultura y el establecimiento de un mercado concentrador, espejo del de Guaymallén para atender la demanda local que está siendo atendida por productores del norte de la provincia; y la cuestión de la transparencia, que es un eje que hemos trabajado durante toda la gestión en el Concejo Deliberante, que en primer lugar ha valido con respecto a Licencias de Conducir diferentes pedidos de informe, presentaciones judiciales que hoy están caminando a un ritmo mucho más lento del que querríamos, pero sabemos con certeza y hay un expediente donde hay más de 30 funcionarios citados por haber pedido favores indebidos durante la pandemia en esa oficina municipal, lo cual es muy grave y debiera valer por lo menos renuncias e imputaciones; la segunda cuestión es lo que ha ocurrido con el Valle Grande en los últimos 30 años, pero que en los últimos años se ha acentuado y que tiene que ver con la falta de controles y de un criterio de ordenamiento territorial, que hace que en el Valle Grande Vuelen cerros y crezcan los alambrados a la noche, las cosas pasen y nadie día nada, e hicimos la correspondiente denuncia en la Fiscalía de Estado; y lo que ha sucedido en los últimos días, con esta denuncia pública que hemos hecho con respecto a la contratación del cacique del Lof de San Rafael de los auto-denominados mapuches por parte de este Municipio en el Área de Niñez y Adolescencia, además de que el Municipio hace nueve meses que sabía que se iba a hacer un relevamiento de tierras en El Sosneado y no dijo nada, por lo que en algún punto ocultó información. Entonces, trabajo, producción y transparencia son los tres ejes que vamos a trabajar en esta campaña, y son los tres ejes que vamos a promover durante una eventual gestión a partir de diciembre”.

Respecto a lo que es su relación con sus pares, aseguró que es muy buena independientemente del partido al que pertenezcan, siempre dentro del profesionalismo y el respeto. Con el intendente posee “una relación correcta y protocolar, no amistosa pero tampoco una mala relación, sino simplemente la relación que le corresponde a un concejal opositor respecto del intendente”. “Le tengo el respeto y el afecto que le tiene cualquier sanrafaelino a quien lidera la comunidad, porque es quien ocupa el lugar más importante en términos institucionales”, aclaró y añadió que igualmente es muy claro: “Así como destaco los avances en las obras de Gasandes que es estratégica para San Rafael, o que me parece muy bueno lo que se está haciendo en el aeropuerto para potenciar el destino, también digo que en San Rafael hay falta de transparencia, que hay nichos de corrupción y una estructura municipal que facilita la opacidad en los gastos públicos”. Con el gobernador Rodolfo Suárez posee una relación correcta, “más personal que política incluso, con coincidencias y disidencias, y muchas veces las disidencias tienen que ver con que soy un concejal de San Rafael y miro a la provincia desde San Rafael”.

La figura de Cornejo es importante, ya que es alguien con claras posibilidades de ser el próximo gobernador, y es a quien el edil apoya.

Francisco Mondotte aún no ha hecho su lanzamiento de campaña, por lo que si bien por supuesto que tiene nombres en mente, prefirió no dar a conocer aún a quienes podrían acompañarlo como posibles concejales. “Nombres no, criterios sí. Yo voy a llevar en la lista de concejales, en los dos primeros lugares, a dos personas que no tienen ningún tipo de antecedente en la función pública, que van a venir de la sociedad civil porque entiendo que hay que oxigenar el Concejo Deliberante y que lo que tiene que ver una próxima gestión respecto de la actual, es justamente mucha sensibilidad social”, adelantó. Sobre esto último, cabe agregar que con 37 años, Mondotte remarca que es necesario un aire de renovación en la política, sobre todo teniendo en cuenta que la propuesta del oficialismo será una vez más Omar Félix, quien forma parte de la familia del actual intendente y que además, ya tuvo ese cargo hace dos décadas. “En San Rafael somos más de 210 mil habitantes, y que todo quede entre dos personas no es saludable para la democracia”, destacó.

Sobre la realidad del país, considera que “hace muchos años que no está bien, porque si uno mira la Argentina de hace 30 años, claramente es un país con menos oportunidades, con una economía deteriorada y una polarización económica que no hace bien”. “No se puede proyectar un país con 100% de inflación, no se puede vivir en un país que no tiene crédito, en un país donde cada vez es más difícil acceder a la vivienda, no lo veo bien”, lamentó y, respecto del discurso de apertura de sesiones del Congreso, por parte del presidente Alberto Fernández, añadió que “no tiene nada que ver con lo que ve cualquier argentino, si el país fuera lo que el presidente dice que es, yo iría rápidamente a votarlo”.

Desde su punto de vista, una buena figura para la Presidencia de la Nación es la de Facundo Manes ya que “es una persona fresca, que cumple con esos objetivos de la renovación, que está preparado, que tiene buenas intenciones, que busca rodearse de personas con cualidades técnicas para poder hacerse cargo”.

El concejal aspira lograr la intendencia y algo que nota, y que ve con gran satisfacción, es un afecto mutuo con la gente de San Rafael, encontrando instancias de encuentro, de apoyo y de aliento que le hacen bien.