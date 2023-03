En un emotivo streaming, el Atlético de Madrid homenajeó al “Cholo” Simeone al convertirse en el entrenador con más partidos en el club

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone fue homenajeado, mediante un emotivo streaming, por el Atlético de Madrid al convertirse en el entrenador con más partidos oficiales en el club español.

El pasado sábado, en la victoria del “Colchonero” por 6-1 sobre el Sevilla, el “Cholo” alcanzó los 613 encuentros al mando del equipo y superó al histórico Luis Aragonés como el director técnico con más presencias en la institución.

Por ello, la entidad “Rojiblanca” llevó a cabo un emotivo evento para reconocer para el ex mediocampista de la Selección Argentina en el Auditorio del Estadio Cívitas Metropolitano donde se repasó toda su carrera en el club, a través de recuerdos y con la aparición en el escenario de personas importantes en su vida como el presidente del conjunto madrileño Enrique Cerezo y Koke, uno de los referentes de su actual plantel.

El mandatario del Atlético de Madrid comenzó recordando las tres veces que contrató al ex Racing -dos como jugador y una como entrenador-: “Yo conocí a Diego en diferentes situaciones. Primero como jugador cuando llegó procedente del Sevilla; después tras su paso por Italia que llegó más maduro, y por último como entrenador. Ahora ya forma parte de la familia. Ha sido una etapa feliz. Es una auténtica leyenda. Es una persona que siente el Atlético de Madrid y vive por el Atlético de Madrid”.

“Recuerdo el día que se ganó la Copa del Rey en el Bernabéu. Aquel triunfo en el Bernabéu fue una noche inolvidable. La gente no quería jugar allí porque no era nuestro campo, y yo sabía que sí íbamos a Concha Espina ganábamos. Para mí fue el momento más importante de todos. Y luego, las dos finales de Champions fueron muy importantes. Podríamos tener tres Champions, no tenemos ninguna” agregó quién dirige el club “Colchonero” desde el 28 de mayo de 2003.

El formado en Vélez Sarsfield se detuvo en “los momentos que son para crecer” y agregó: “Recuerdo el momento en el que el club necesitaba ingresos. Todo el mundo quería a Falcao. Pero apostaron como club por el equipo y ese cuerpo técnico. Al final nos dimos cuenta de que podíamos ganar títulos en España. Hay partidos que fueron claves en este paso como el del Barcelona o el del Chelsea. Pero de todos los partidos me quedo con la final perdida contra el Real Madrid en Milán. Más que la Copa es el camino. Y aquel camino fue fantástico”.

Además, el ex jugador de Inter de Milán y Lazio tuvo palabras para con la leyenda “Rojiblanca” Luis Aragonés: “Con Luis estuve en Sevilla. Pasé un año muy bueno y apareció lo que conté el otro día. Salió la posibilidad de ir al Atlético de Madrid. En seguida me dijo que está esperando para ir para allá”, a lo que añadió cómo se gestó la carta: “El otro día con mi familia, hablamos de que debía haber un paso previo a recibir el premio que era escribirle la carta a Luis. Es una persona que puede entender las situaciones que he pasado. Una persona muy querida con nosotros y que siempre será eterno”.

¿Luego, subió Koke al escenario que destacó la importancia de la aparición del director técnico campeón con Estudiantes de La Plata y River: “Apareció en un momento muy importante. No tenía los minutos que deseaba. Él confió en mí. Me dijo que iba a ser importante. Creí en sus palabras. Luego lo tienes que demostrar, y hasta el día de hoy”. El ex capitán de la “Albiceleste” añadió una anécdota: “Antes de aterrizar en Madrid, me mandó un vídeo Germán de un partido del Atlético. Y le pregunté quién es el 19 que salió en la segunda parte. Es Koke me dijo. Me llamó mucho la atención”, a lo cual, el número 6 del “Colchonero” concluyó: “¿Por qué no va a ser el Ferguson del Atlético de Madrid?”.

Por último, se reprodujeron videos con saludos de jugadores de la talla de Gabi, Godín, Tiago, Filipe Luis, Raúl García y Fernando “Niño” Torres -que fueron bastiones de los doce años del argentino en Madrid- que reconocieron la labor del entrenador en esta casi década y media.