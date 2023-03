El plan de Alberto Fernández para ganar tiempo: puja interna, viajes y economía caliente

plan “tiempista” del mandatario.

“Cuanto más pueda patear una definición de su candidatura mejor”, expresan alos funcionarios allegados al Presidente. Se trata delLa idea es evitar el efecto del pato rengo en el caso de que no vaya a competir por la reelección aunque no hay nada definido aún. La fecha límite que se impone el jefe de Estado para dar un anuncio de su futuro político es a fines de abril. No antes.