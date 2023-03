Definirán un nuevo aumento del salario mínimo en medio de la suba inflacionaria

Representantes de las centrales obreras y de las empresas se reunirán este martes para tratar un aumento en el salario mínimo, vital y móvil, actualmente fijado en $69.500 y se prevé que haya un incremento de alrededor del 40% que lleve la remuneración a $100.000 El encuentro tiene lugar a una semana que el Indec diera a conocer la inflación de febrero 6,6%. A su vez, llevó a que la suba interanual se ubicó en torno al 102,5%.

El Gobierno había formalizado el lunes pasado, a través de una resolución firmada por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, la convocatoria a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La reunión busca determinar los nuevos incrementos y los montos máximo y mínimo de las prestaciones por desempleo.

La definición del nuevo piso salarial impactará en unos 400.000 trabajadores fuera de convenio, según los datos del Gobierno. El número que finalmente se consensué sirve como referencia para el salario inicial docente y los planes sociales, dado que, por ejemplo, el monto de un subsidio de Potenciar Trabajo representa mitad de un salario mínimo. Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

Según la resolución, habrá una primera sesión plenaria prevista a las 16, y una segunda establecida para las “16:30″ ambas mediante plataformas virtuales. Según consignó la agencia Télam, se menciona un posible acuerdo por seis meses con un aumento cercano al 40%. De esta forma, el básico rondaría los 100.000 pesos.

El orden del día de esa reunión incluye la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a), de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”, y la “determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”, según el texto oficial.

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias habían acordado el 22 de noviembre del año último un aumento del salario mínimo del 20% en cuatro tramos, a finalizar en marzo, lo que para el Ministerio de Trabajo totalizó una mejora paritaria del 110,5% interanual para el período marzo 2022 a marzo 2023, y permitió que ese haber alcanzara este mes los 69.500 pesos.

El secretario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, anticipó que los delegados del gremio exigirán “medidas concretas” ante una situación que calificó como “desesperante”. El dirigente, también titular nacional de la CTA Autónoma, cuestionó el rumbo oficial. “Entre la especulación y la impudicia de los empresarios y la impotencia y complicidad de la política económica la situación es insostenible. El plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) es inflacionario, y no hay posibilidad alguna de detener la escalada si no se modifica el plan económico, si no abandonan aquellas imposiciones y si no se adopta una actitud más firme ante los formadores de precios”, puntualizó.

De cara a la reunión, espacios de izquierda, nucleados en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) movilizarán al Ministerio de Trabajo para exigir un sustancial incremento del salario mínimo que se acerque a la canasta básica que mide el Indec. Según el último relevamiento del organismo, publicado la semana pasada, una $177.063 en febrero para no ser pobre.

“En la Argentina los trabajadores y las trabajadoras hacemos magia para llegar a fin de mes”, sostiene el comunicado de las organizaciones agrupadas en el FOL. “Mientras la inflación continúa en aumento, nuestros salarios van en una sostenida carrera hacia la pérdida total del poder adquisitivo: cada vez es más difícil sostener nuestra supervivencia con una canasta básica mayor a los $177.000 y con un SMVyM detenido en los $69.500 ¡Nos falta demasiado salario para alcanzar a la canasta!”, indicaron.

En el encuentro de este martes, que monitoreará la ministra de Trabajo Raquel Olmos, participarán también las cámaras empresarias, la CTA de los Argentinos, liderada por Hugo Yasky, y la cúpula e la CGT.

Qué es el Consejo del Salario

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convoca a 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.

Es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.

