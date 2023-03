Conflicto mapuche: el uso de las fuentes históricas

La semana pasada la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza emitió un dictamen de mayoría en contra de la preexistencia del pueblo mapuche, por tres votos contra dos. En sus considerandos sintetiza los fundamentos que plantearon los expositores en las Jornadas de consulta de los días 2, 9, 16 y 23 de marzo, en especial los aportes de los Dres. Lacoste, Greco, Neme y del descendiente de pehuenche Sr. Pablo Melipil Bartolo.

El dictamen de la minoría (favorable al “reclamo” mapuche) contiene graves falsedades. Para empezar, basta con considerar la falacia de la afirmación que aparece en el párrafo 13: “se les invitó a los mismos (Lacoste, Greco y Neme), para que acompañaran los estudios de investigación previa que hubieren realizado a los efectos de comprobar las apreciaciones y opiniones vertidas en la reunión, lo que no ha ocurrido a la fecha del presente dictamen. De manera tal, que se observa en primer lugar, que los fundamentos en los que aseguran que no existieron los pueblos originarios, son opiniones personales, sin comprobación de investigación alguna al respecto”. Esto absolutamente falso. Las pruebas y fundamentos científicos fueron proporcionados por los expositores doctores Lacoste, Neme y Greco (a quien mencionan como profesora desconociendo su título doctoral) en sus exposiciones del 2 de marzo. Además en el caso de la historiadora Dra. Andrea Greco de Álvarez la Comisión recibió un texto con todas las citas documentales de trabajos de investigación propios, de archivos y documentación histórica primaria. También la historiadora envió un listado de libros y artículos académicos de su autoría poniéndolos a disposición de la Comisión. La falsedad de la afirmación es tan burda que en el mismo dictámen se responden argumentos que no fueron expresados oralmente por la historiadora pero que sí estaban en el texto enviado.

https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/7903-tras-las-rondas-de-consultas-derechos-y-garantias-emitio-su-opinion-sobre-la-cuestion-mapuche

También en el transcurso de la semana pasada el 19 de marzo, dos medios: Kalewche y Marcelo Sapunar publicaron un escrito de la Dra. Florencia Roulet (básicamente lo que expresó en sus aportes el 9 de marzo en la comisión legislativa). El trabajo de la historiadora iba precedido de este mapa del jesuita Ströbel y de una serie de insultos a los investigadores descalificados por “anti-mapuche”. Curiosamente dice “por limitaciones técnicas en el diseño, hemos debido colocar el mapa con el norte mirando hacia la izquierda” (?).

El mapa es de 1751 y lo llamativo es que aparece la leyenda Pire Vutan Mapu (que sería el territorio pehuenche dicho en los términos mapuche).

Lo interesante del mapa es que cuando uno lo pone correctamente (o sea el N arriba y la Cordillera al oeste) y si lo superponemos a un mapa actual de la misma escala, nos encontramos con lo siguiente:

Al superponer el mapa de Ströbel al mapa actual, podemos observar que hemos marcado en rojo la ubicación de Malargüe y con un punto rojo la ubicación de Chillan en ambos mapas. El río que Ströbel llama Ñunquen es el que hoy llamamos Neuquén, sin embargo cuando observamos su recorrido corroboramos que en realidad es el río Colorado. (El Neuquén empieza en el sur y corre con dirección noreste. Puede observarse el límite interprovincial en el mapa inferior, que prácticamente coincide con el río Colorado).

Conclusión: donde Ströbel ubica el Pire Vutan Mapu (que hemos encerrado con una línea roja) es en la actual zona de Chos Malal. Siempre hemos afirmado que los Pehuenche vivieron originariamente en la zona de Pehuenes (Neuquén) luego se desplazaron hacia el norte ocupando el sur de Mendoza. Eso es justamente lo que muestra este mapa. Los Pehuenche hablaban la lengua de los “indios de Chile” o araucanos o reche, hoy llamados mapuche, de allí que no sea extraña la denominación Pire Vutan Mapu. Esto tampoco es ninguna novedad.

Qué demuestra entonces ese mapa? La ubicación de los Pehuenche, fuera de Mendoza y justamente cuando se iniciaba el proceso de “araucanizacion”. Es decir, que aquello que pretenden demostrar cómo falso queda corroborado por el mismo mapa que presentan.