Chiara Singarella: “Jugar el Mundial de fútbol con la selección es lo mejor que me puede pasar”

La mendocina milita en Kennesav University de Estados Unidos y sueña con su convocatoria para la cita mundialista, a disputarse en Australia y Nueva Zelanda en julio y agosto.

La jugadora mendocina de 19 años Chiara Singarella, oriunda de Luján de Cuyo, se desempeña como volante por derecha o izquierda, enganche y delantera. Milita actualmente en Kennesav University de Georgia, Estados Unidos, y estudia psicología, mientras espera con optimismo la convocatoria del técnico Germán Portanova, para integrar el seleccionado argentino de futbol femenino que participará en el Mundial a realizarse en el continente oceánico.

En cuanto a sus principales proyectos deportivos para este año, la joven explicó que “obviamente es prepararme a full para el Mundial, es un sueño que tengo desde muy chica. Creo que todo deportista argentino sueña con jugar un mundial, si se me da esa oportunidad, sería lo mejor que me puede pasar”.

La lujanina recordó que formó parte con el seleccionado de los amistosos FIFA en febrero pasado. Destacó: “Tengo que prepararme para esa instancia mundialista. Todavía no hay ninguna lista, tengo que seguir entrenando para que, si me llega esa oportunidad, estar al cien por ciento para serle útil al equipo”.

“Estoy con mucha ilusión -agregó- pero también con los pies sobre la tierra, esforzándome y haciendo las cosas bien por si me llega esa oportunidad. En cuanto a mi equipo, obviamente es salir campeón de la Conferencia para poder jugar el Torneo Nacional. Nos estamos preparándonos a full para cuando arranque el torneo por los puntos en agosto ir por ese objetivo”.

Trayectoria

Chiara comentó: “Comencé des muy chica a jugar con varones en una escuelita de la Municipalidad de Luján y luego de un tiempo pasé a una escuelita de Banco Mendoza, también jugando con varones hasta los 11 años. Después de esa edad, ya no te permiten a mujeres jugar con varones por tema físico y demás. A partir de ahí, fui a Las Pumas a los 12 años y jugué en primera hasta los 18. Mi último club en el que estuve en Mendoza antes de venirme a Estados Unidos fue Independiente Rivadavia en 2021”.

Más adelante indicó: “En enero de 2022 me vine para Estados Unidos a jugar en la Universidad Kennesav University de Georgia. Mi adaptación la verdad que fue bastante rápida, soy de adaptarme a diferentes circunstancias, tuve la suerte de haber tenido la oportunidad de cursar inglés, por lo que el idioma fue lo que menos me costó, por ahí sí la cultura que manejan ellos es muy distinta a la argentina y latinoamericana. Es este aspecto me costó un poco más adaptarme , pero ya está todo bien, estoy acomodada y lista para compartir este ambiente con otras compañeras y además estoy estudiando psicología”.

Respecto de su equipo, señaló que “juega la División 1, es una universidad, la liga es más que nada una Conferencia que se llama ASUN en español. Vamos bien, los años anteriores llegaron a la final dos veces consecutivas y perdieron por penales. En este momento, estamos en lo que se llama temporada de primavera, que no es la temporada en la que se juega por puntos”.

Aclaró además que “se trata de una temporada más de adaptación, de ir encontrando el equipo, una especie de pretemporada. Tenemos seis partidos en estos cuatro meses y nos estamos preparando para eso. La temporada por los puntos comienza en agosto, que sería la de otoño y allí sí se extiende hasta octubre, inicios de noviembre. Ya en este último mes comenzaría lo que se denomina el Torneo Nacional NCAA, que es el cambio generacional de todas las conferencias y todos los equipos que hayan salido campeones de sus respectivas conferencias”.

Su paso por la selección

La futbolista lujanina recordó: “Mi primera convocatoria a un seleccionado argentino fue a los 13 años para jugar con la Sub-20 en el Sudamericano de Ecuador. Después volví a la Sub-17 ya con 14 años en el Sudamericano de San Juan. En 2018, fui a los Juegos Odesur con la Sub-20 con 14 años también. Al año siguiente jugué en Sub-17, hubo un cambio de cuerpo técnico y prácticamente era mi categoría porque tenía 16 años, donde disputamos un cuadrangular en octubre y salimos campeonas en Buenos Aires”.

“En 2020 llegó la pandemia -dijo-, estaba el Sudamericano Sub-17 para el que nos habíamos preparado todo el 2019 para jugarlo, pero se suspendió. Luego, al pasar de categoría a Sub-20, jugué otro Sudamericano en 2022 en Chile. Tuve la oportunidad de ir a los Juegos Odesur, pero lamentablemente no pude asistir”.

Finalmente, Chiara mencionó: “En febrero de 2022 fue mi primera convocatoria a la selección mayor para el Sudamericano Sub-20 en Chile, fue algo muy gratificante para mí y ya no hubo más competencias ese año, yo estaba en Estados Unidos con la Universidad. A principios de este año, tuve la suerte y la oportunidad de ser convocada otra vez a la selección mayor para jugar ante Nueva Zelanda, lo que me puso muy contenta. Me llena de expectativas y optimismo la posibilidad de ser nuevamente convocada y poder cumplir el sueño de jugar un mundial”, concluyó.