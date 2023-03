Cáscara de limón: propiedades

Propiedades

Los limones contienen vitamina C, alrededor del 31% de nuestro valor diario recomendado. La vitamina C es necesaria para formar una proteína importante en nuestro cuerpo. La vitamina C también es vital para la reparación de las capacidades de nuestro cuerpo. Esta vitamina ayuda a sanar heridas, forma tejido en cicatrices, y mantiene el cartílago, los huesos y los dientes. Otro amigo de nuestro esqueleto es el calcio, y la corteza del limón tiene tanto la vitamina C y calcio que necesitas para mantener y mejorar la salud de los huesos.

Después de muchas investigaciones, se ha encontrado que la cáscara de limón tiene hasta 10 veces más vitamina que su jugo, minerales y fibras, que favorecen la eliminación de toxinas e incluso funciona como un agente rejuvenecedor. Esta parte del fruto ha mostrado indicios de resultados positivos en la lucha contra el cáncer, pues ayuda a eliminar las células cancerosas, e incluso combatiendo hasta 12 tipos de esta enfermedad. La cáscara de limón también es buena para regular la presión arterial y combatir el nerviosismo.

Este fruto se caracteriza por sus altos contenidos de vitamina C, ácido cítrico, calcio, magnesio, bioflavonoides, pectina y limoneno, los cuales fortalecen el sistema inmunológico, tienen un fuerte poder antibacteriano y antiviral para ayudar a combatir muchas enfermedades.

Beneficios

El dolor articular puede ser causado por una condición médica tal como la osteoartritis, artritis reumatoide, bursitis y gota. El dolor articular también puede ser el resultado de una lesión como un esguince o torcedura. Las articulaciones conectan a los huesos entre sí, lo que hace posible que movamos nuestros miembros y otras partes de nuestro cuerpo, pero a veces, el cartílago que evita que los huesos rocen entre sí se desgasta por una serie de razones. Esto hace que sintamos dolor en las articulaciones, que puede ser molesto en lo más mínimo y debilitante como máximo. Puede disminuir los niveles de colesterol : el potasio en la piel podría ayudar a mantener los niveles de presión arterial, y los flavonoides polifenólicos que contiene pueden ayudar a reducir el colesterol malo.

: el potasio en la piel podría ayudar a mantener los niveles de presión arterial, y los flavonoides polifenólicos que contiene pueden ayudar a reducir el colesterol malo. Puede aumentar la inmunidad y la digestión : las cáscaras de limón tienen fibra dietética que animan los movimientos intestinales saludables, y tienen una gran cantidad de vitamina C que puede tratar un dolor de garganta, gripe, resfriados comunes e infecciones similares.

: las cáscaras de limón tienen que animan los movimientos intestinales saludables, y tienen una gran cantidad de vitamina C que puede tratar un dolor de garganta, gripe, resfriados comunes e infecciones similares. Puede mejorar la piel : el ácido cítrico y vitamina C en las cáscaras de limón ayudan a destruir los radicales libres, responsables del envejecimiento y manchas oscuras en la piel.

: el en las cáscaras de limón ayudan a destruir los radicales libres, responsables del envejecimiento y manchas oscuras en la piel. Ayuda a perder peso: la cáscara de limón contiene pectina, elemento que impide que tu cuerpo absorba el exceso de cantidades de azúcar. Si no has estado incorporando limones en tu dieta, ahora es el momento de empezar.

Receta con cáscara de limón para dolor en las articulaciones

Ingredientes: 4 limones, Aceite de oliva

Poner la cáscara de limón y el aceite de oliva en el frasco hasta que se llene.

Cierra el frasco y dejar reposar durante dos semanas.

Cuando este listo, se puede poner un poco sobre una gasa limpia y colocarlo en la articulación afectada.

Coloca una bolsa de plástico en la gasa y un manta de lana sobre la bolsa.

Hacerlo en la noche antes de acostarte.

Gentileza. www.susanaperucca.com.ar