¿Por qué la balanza no es tan importante?

¿Por qué no es tan importante la balanza? Porque solo nos brinda el dato del peso corporal, pero sabemos que el peso de nuestro cuerpo está determinado por distintos componentes: la masa ósea, la masa muscular, los órganos, el tejido adiposo, entre muchos otros.

Seis alimentos que previenen el envejecimiento y protegen contra las enfermedades Diferentes estudios científicos advirtieron que la comida procesada daña el organismo, mientras que otras pueden mejorar algunos aspectos y hasta retrasan la oxidación celular

La balanza no debe ser un objeto de tortura para que te obsesiones y te peses todos los días. Si bien es recomendable que para pesarte uses siempre la misma balanza, lo hagas preferentemente a la misma hora y una vez por semana para llevar un control de tu peso, este indicador no es el rey absoluto parar señalar problemas de alimentación.

En términos de salud, el peso corporal es sólo un dato, pero que tiene muchos sesgos. Porque cuando hace foco solamente en ese aspecto numérico, se corre el riesgo de generar conductas que son poco saludables, porque se intenta alcanzar un número a costo de dietas restrictivas y que muchas veces suelen ser muy peligrosas.

Las dietas muy restrictivas cuyo único objetivo es alcanzar cierta cifra de kilos, son peligrosas para la salud (iStock) Las dietas muy restrictivas cuyo único objetivo es alcanzar cierta cifra de kilos, son peligrosas para la salud (iStock)

Es habitual escuchar que alguien quiere “llegar” a cierto peso, un umbral de kilos que se persigue a veces con poca información sobre los tipos de alimentos y actividad física que se debe realizar según la edad, el estilo de vida y muchas cosas más “Pesar 60 kilos”, puede ser saludable para algunos y no para otros.

Alimentos y bienestar emocional: cinco consejos para mejorar el estado de ánimo Los alimentos con exceso de azúcar y ricos en grasas, aunque son los más elegidos en algunos momentos, son los que menos benefician nuestra salud mental. Qué comer, y qué no, para mejorar la salud mental Pensemos esto, si tenemos a dos personas, una sedentaria con malos hábitos de alimentación y a otra que hace deportes y tiene una alimentación saludable. Ambas pueden pesar lo mismo. ¿Quién creen ustedes que tiene mejor salud? Bueno, claramente la persona más activa con buenos hábitos.

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La OMS advierte que los dos problemas de salud han alcanzado proporciones epidémicas. Las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes, afectando a personas de todas las edades de todos los grupos sociales en el mundo.

Comer frutas y verduras, y mantener una alimentación equilibrada es fundamental para estar saludable (Foto: Sina Schuldt/dpa) Comer frutas y verduras, y mantener una alimentación equilibrada es fundamental para estar saludable (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Existen muchas diferencias en cómo se ve medio kilo de grasa y cómo se ve medio kilo de músculo. Tienen volúmenes diferentes y repercuten en forma muy distinta en nuestra salud. Sólo el número que marca la balanza ya no es diagnóstico de obesidad o sinónimo de enfermedad en sí mismo

Por eso, es importante entender que la balanza nos brinda solo un dato que nos dice muy poco sobre la salud de las personas.

Entonces, como conclusión, lo importante es que hagamos foco en mejorar la alimentación y la calidad de vida de las personas para que pueda sostenerse a largo plazo.

* Romina Pereiro es licenciada en nutrición MN 7722

* Producción: Dolores Ferrer Novotný / Edición: Rocío Klipphan

Fuente:https://www.infobae.com/tendencias/2023/02/24/por-que-la-balanza-no-es-tan-importante/