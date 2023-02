Palas en el Congreso: la reacción de varios diputados a la campaña del empresario que les pidió ponerse a “laburar”

La iniciativa de un empresario e influencer argentino, radicado en Miami, de enviar 256 palas al Congreso Nacional como un gesto simbólico para criticar la labor de los legisladores generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Particularmente, varios de los mismos diputados decidieron salir a responder el reclamo y defender sus tareas en la Cámara baja.

Algunos utilizaron las redes sociales para dirigirse a Mauro Stendel, quien acusó a la mayoría, a excepción de Javier Milei, de no trabajar. Tras esto, varios legisladores compartieron fotos de palas, a modo de broma, mostraron imágenes en las que se los podía ver en funciones o mencionaron algunos de los proyectos impulsados por su bloque.

Uno de los primeros en salir a responder fue Martín Tetaz, que comunicó el viernes que ya había recibido su pala. “La use para juntar todos los proyectos que presenté y en los que estoy trabajando. Los imprimí para regalárselos cuando vuelva a Buenos Aires”, chicaneó. Mostró una pila de documentos que llevan su firma. “Me gusta su iniciativa crítica y novedosa”, añadió el dirigente radical, vestido con traje azul para la foto.

Martín Tetaz le contestó al influencer Stendel. Captura

El legislador, sin embargo, recibió varias críticas luego por la forma en que agarró el mango. Varios usuarios le marcaron que la empuñadura era incorrecta. Stendel, el empresario argentino que había lanzado la iniciativa, aprovechó la oportunidad y le respondió al referente de la Unión Cívica Radical. “¡Acá uno me aceptó la pala, muchachos! Se festeja”, escribió. Y desafió al resto: “Espero a los otros 255. Vamos que agarran todos la pala y en una de esas pierden la fobia a laburar!”.

La respuesta de Stendel a Tetaz. Captura

La cordobesa Soher El Sukaria, integrante de Juntos por el Cambio, “agradeció” el gesto y decidió responderle con firmeza a Stendel. “Yo ya tengo mi pala. Con ella logré la asistencia perfecta en el 2022 en el Congreso de la Nación”, expresó, junto a una imagen de la herramienta. “A mi trabajo lo hago todos los días en plena conciencia de las necesidades reales de la sociedad. Si desea lo invito a conocer”, sumó.

En un segundo mensaje, agregó: “Le comento que la productividad de nuestra responsabilidad no se mide por sesiones. Nuestra misión es defender a los argentinos, a las libertades individuales, las instituciones, la división de poderes, contra la impunidad y el populismo”. Y agregó que desde su espacio, el partido Pro y JxC, trabajan para la “reforma de la Corte [Suprema] por capricho, la reforma judicial”, y “para que no existan nuevos impuestos”.

No obstante, la diputada opositora le lanzó una chicana en el tercer mensaje al empresario argentino. “ No es justo jugar a las finanzas desde afuera del país y criticar fácilmente a los que trabajamos parando el populismo” , consignó.

La respuesta de la diputada Soher El Sukaria. Captura

Stendel, que había sido mencionado en el comentario, detectó un detalle y no lo dejó pasar. “¿ Esa pala con marca de agua es tuya?” , le preguntó. Y añadió: “Es impresionante, no sirven ni para mentir hermano”. Efectivamente, la imagen que la legisladora subió a Twitter tiene marcas de agua que denotan que fue descargada de una plataforma de acceso público o mediante un sistema pago. No se trata de la misma pala que le envió el empresario.

En tanto, otra legisladora del partido Pro también se sumó a la controversia. Dina Rezinovsky, representante de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de Juntos por el Cambio, le respondió, pero sin mencionarlo. “Son las 9.21 y acá se trabaja en el despacho con el equipo como todos los días”, señaló. Y añadió: “Para los que mandan palas sin saber que no somos todos iguales ni da todo lo mismo”.

La respuesta de Dina Rezinovsky. Captura

A su vez, Fernando Iglesias se hizo eco de la controversia de una manera particular, cuando el dirigente peronista Alberto Samid compartió la imagen de las 256 palas que había mandado Stendel en la puerta del Congreso y lanzó un picante comentario. “Dejaron un regalito. La etiqueta decía Fernando Iglesias”, escribió. Tras esto, el diputado, activo en las redes sociales, reaccionó con dureza y fustigó a la bancada oficialista. “Se ve que saben dónde encontrarme . A los diputados de ustedes, en cambio, se los tienen que mandar a la casa o a la unidad básica, porque por acá nunca se los ve. Saludos”, contrarrestó.

¿Por qué 256 palas?

A través de dos videos cortos, Stendel dio cuenta de las razones que lo llevaron a enviar las herramientas al Congreso. Si bien la Cámara de Diputados tiene 257 legisladores, el empresario con base en Estados Unidos excluyó a uno. “ A [Javier] Milei no le mandé una pala porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo ”, explicó.

La iniciativa, que circuló en redes sociales, se presentaba de este modo: “15 sesiones en el 2022. 36 leyes aprobadas. 256 sueldos de más de medio millón de pesos. Congreso lleno de vagos y un país lleno de hambre . Les regalo una pala para que se pongan a laburar”.

Un empresarió argentino puso 256 palas frente al Congreso

En uno de los videos, Stendel dice estar “harto” de que en la Argentina “se labure para mantener vagos”. “¿No te revienta trabajar 12 horas al día para mantener a alguien que no trabaja? A mí sí”, plantea.

Y agrega: “Es por eso que descargamos 256 palas en el Congreso de la Nación, con el propósito de incentivar a las personas que menos trabajan y más cobran en nuestro país a que trabajen. Yo sé que son 257. Pero a Javier Milei no le mandé una pala porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”.

En una segunda intervención audiovisual, el también exsoldado del ejército israelí remarca: “¿Sabés lo que hace una rata? Come y agarra lo que puede sin medir los daños. Si mi empresa está en negativo, te aseguro que me quedo despierto toda la noche hasta sacarla a flote. ¡A ver si marcan la diferencia entre ir al trabajo e ir a trabajar!”

Quién es Stendel

Mauro Stendel tiene 26 años, nació en Buenos Aires, en el barrio porteño de Caballito, y actualmente es un empresario radicado en Estados Unidos. Realiza inversiones en real estate, criptomonedas, y otros negocios digitales, y comparte todos sus consejos en redes sociales. Además, posee un laboratorio de toxicología en Oklahoma llamado Upper Echelon Solutions y otro de farmatogenética en Dallas, Axiom biogenomics.

Un empresarió argentino puso 256 palas frente al Congreso 1 (@MauroStendel)

Según Forbes Argentina, dejó la Argentina con 17 años, se enroló en el ejército israelí donde fue seleccionado para ser parte de la “Unidad Secreta de Elite” cumpliendo misiones especiales. Luego, viajó con 500 dólares a Nueva York, durmió en un auto prestado y hoy triunfa inspirando a otros jóvenes a emprender.

Stendel comenzó a remodelar casas y a estudiar sobre el mercado inmobiliario, inversiones en edificios multifamiliares y a seguir a Grant Cardone, uno de los grandes emprendedores y coach de negocios. Mientras tanto, era convocado a brindar conferencias sobre su historia y su experiencia al servicio del ejército de Israel.

