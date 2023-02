Mujeres del mundo llegaron a Mendoza para subir el Aconcagua

Del 4 al 21 de febrero, 14 deportistas de Nepal, Chile, Bolivia, Italia y Argentina realizarán la primera expedición de la “Red de Mujeres de Montaña del Mundo” al Aconcagua.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, las 14 integrantes de la “Red de Mujeres de Montaña del Mundo” subirán al Cerro Aconcagua por primera vez. Esta agrupación tiene como objetivo promover una red internacional de mujeres de montaña, construir un liderazgo colaborativo, fortalecer la justicia económica, narrar una historia colectiva de montañismo que ponga en primer plano el conocimiento y la experiencia colaborativa de las mujeres de montaña en la protección de las mismas.

La ministra Nora Vicario recibió al grupo y al respecto comentó: “El Aconcagua es un emblema de Mendoza y una atracción para montañistas y amantes de la naturaleza a nivel global. Es muy valioso recibir la primera expedición de la Red de Mujeres de Montaña del Mundo, cuya presencia aquí fortalece aún más la importancia de proteger y promover nuestras montañas como parte de redes ambientales, sociales, culturales, históricas, patrimoniales y turísticas. Acompañamos su trabajo colectivo y celebramos el conocimiento y la experiencia que estas mujeres líderes aportan para fomentar dichos valores. Les deseamos éxitos y que disfruten los desafíos del pico más alto de América”.

De la expedición participarán: Muna Gurung, de Nepal; Stephanie Carmody Lobo y María Fajardo, de Chile; Patricia Breuer Moreno, María Belén Escudero, Sofía Lana, Karen Fabiola Martínez, Julieta Alejandra Balza y María Soledad Figueroa, de Argentina.

También estarán Alessandra Segantin y Cecilia Mariani, de Italia y Sonia Altamirano Dorado, Julia Quispe Tincuta y Cecilia Llusco Alaña, de Bolivia.

Documental en Aconcagua

La expedición al coloso de América, es una experiencia única para quienes viven el momento y para hacer extensiva esas vivencias, la expedición será documentada, lo que permitirá difundir historias que solo la montaña genera en quienes deciden hacer la travesía de llegar a la cumbre. El proyecto audiovisual suma otro aspecto valioso a este desafío ya que ellas mismas serán las encargadas del guión y la filmación de todas las instancias de este proyecto.

Red de Mujeres de Montaña del Mundo

Mountain Women of the World es una red de colaboración fundada en 2020 por las organizaciones sin fines de lucro Empowering Women de Nepal, la organización Feminist Hiking Collective, los grupos Kilimanjaro Women, las Cholitas Escaladoras de Bolivia, y los emprendimientos Mujeres a la Cumbre, Women Who Hike-Africa y Topchu Art Group de Kirgyszstán.

Es un proyecto social a través del cual se propone poner en valor el conocimiento y las experiencias colaborativas que las mujeres de montaña promueven para proteger las montañas, la naturaleza y sus comunidades.

“Es nuestro sueño reunir a mujeres trabajadoras de montaña como un medio de intercambio cultural, empoderamiento y para crear una plataforma internacional que permita visibilizar la diversidad cultural, los desafíos de estas mujeres en sus territorios, el impacto medioambiental en las montañas e intercambiar prácticas y aprendizajes. Esta expedición nos permitirá reunir a mujeres de montaña como guías, porteadoras y senderistas de diferentes procedencias y países, incluidas aquellas que trabajan en entornos fuertemente patriarcales donde generalmente el hombre realiza estas actividades” señalaron las participantes.

“Queremos enfatizar la importancia de trabajar juntas, de apoyar y colaborar entre diferentes colectivos formales y no formales. Juntas, sin duda, somos más fuertes. Somos un instrumento para generar cambios reales en las comunidades de montaña donde trabajamos. La justicia climática y de género están profundamente interconectadas, no existe una sin la otra. Las mujeres de montaña de todo el mundo estamos liderando esta conciencia mediante campañas de sensibilización” comentaron las montañistas.

Sobre Mujeres a la Cumbre

Este emprendimiento busca acercar la montaña a las mujeres, a través del diseño de diferentes experiencias, facilitando experiencias únicas y vivenciales con el fin de empoderarlas, reconocer sus logros y abrirle las puertas a un espacio de charla con pares.

Busca también que el transitar en la montaña sea un camino de transformación interior (más allá de una cumbre física o un logro deportivo). Lo hacen concientizando sobre las culturas locales, cuidando el entorno de la montaña y sobre todo, compartiendo en igualdad de condiciones con las mujeres locales.

Al mismo tiempo, se propone ser una herramienta de promoción social y turismo comunitario al trabajar con mujeres locales ya sea como guías, porteadoras, cocineras, trabajadoras en la montaña.

Son mujeres que se animaron a trabajar en ambientes históricamente “de hombres”. Estas mujeres provienen de contextos de bajos recursos, muchas madres y/o con familia a cargo y son referentes para otras mujeres en su comunidades.