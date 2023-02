Melconian: “El Gobierno está postergando los problemas; que la sociedad no coma pescado podrido”

El economista Carlos Melconian aseguró que el Gobierno está postergando los problemas económicos y que la inflación de este año 2023 estará más cerca del 90% que de la meta del 60% proyectada por el ministerio de Economía. Además, anticipó que el próximo presidente inexorablemente tendrá que hacer reformas estructurales.

Tras el 5,1% registrado en diciembre, el equipo económico estima un resultado similar para este mes; la influencia de la suba de los diferentes tipos de cambio y la estrategia para cumplir con las metas del FMI en el año electoral “Si la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, en la comparación con julio, generó una estabilización dentro de la inestabilización reinante se está tirando de esa piola exageradamente. Ahora se mezclan los tantos. Esta estabilidad, así definida, se tiene que alinear con la política, ser competitivo electoralmente, y todo eso junto es muy difícil. Ahí está el corazón del conflicto político oficial”, dijo Melconian en declaraciones a Radio Mitre.

“(El Gobierno) está postergando los problemas; que no se coma la sociedad ningún pescado podrido en este ida y vuelta de insultos. Se van a tirar con todo en el campaña. Va a volver el tema de los palos, las huellas, las protestas de algo que ha empezado a “ordenar” la economía en forma insuficiente, como está ocurriendo. Lo está haciendo el populismo que se queda corto en tarifas, dólar, alquileres, gas, transporte, carnes, salarios”, agregó el ex presidente del Banco Nación.

“Los más ortodoxos del populismo están avivados que lo están licuando pero dicen ‘si le pegamos mucho a Massa se nos cae también’. Licuar es el mecanismo de postergar el problema al que viene. El ministro de Economía es una persona viva para estas cosas. Su nueva etapa es de acá a agosto, no es de acá a diciembre”, dijo.

Pero remarcó que el Gobierno que viene tiene por delante una reforma estructural, lograr un plan de estabilidad, entrar en una reforma del sector público y privado. “Tiene que dar una batalla cultural y del otro lado va a venir mierda”, anticipó. “La demanda d la gente es muy simple la gente quiere saber cuántos valen las cosas. Necesita un horizonte”, señaló.

Con la mejora de los precios de los bonos soberanos creció la chance de concretar un “repo”. Qué cifras se manejan y qué entidades financieras negocian con el equipo de Massa; las reservas de los privados por el complejo panorama político “La pregunta cómo se construye a futuro, cómo se genera certidumbre, confianza; ese es el verdadero lugar al que ir que ir a parar. Con los pies sobre la tierra. Hay que construir acuerdos, consensos, hay que explicar, escuchar, fundamentar, convencer; no me puedo quedar en que me van a tirar toneladas de piedras y hacer huelga”, destacó.

Melconian resaltó que las decisiones económicas actuales pueden afectar a generaciones por varias décadas. “Un pibe que no había nacido en 2001 hoy tampoco tiene horizonte; cuando tomás una medida podés estar jodiendo los próximos 20 años. Los que festejaron default en 2001 le jodieron 20 años la vida a la gente. Un pibe de 24 puede putear a Massa, a Macri, pero tiene que ir más atrás para saber a quién putear”, afirmó.

“Este gobierno se está juntando asado tras asado para ver como salvan la ropa. Estabilizar, alinear, ser competitivo e ir a una elección es un milagro. Si el ministro de Economía no queda como jefe de l a oposición del Gobierno que viene no va a ser candidato. Esta etapa está condenada, le están postergando los problemas. Cuando esta gente no arregla el gasto licuado con la inflación, le ponen el tapete al financiamiento, el terrorismo de la deuda es para asustar a la tía”, resaltó.

Melconian también criticó el proyecto de moratoria, que tiene media sanción en el Senado y aun no fue debatido en la Cámara de Diputados. “La Argentina no puede tener jubilados que 80% no cumplieron en su vida laboral con las cuotas, eso sirve para una emergencia, pero pasan 20 años y se pelean en el Congreso por una nueva ley”, dijo.

“La pérdida por sequía puede compensarse en algo, no en todo, por el costo de la energía, porque están importando gas más barato y porque el caño gasoducto Nestor Kirchner puede compensar. Pero estamos en el día a día. Todo es estirar hasta agosto. Si en agosto nos pegan una piña, lo que se logre después de agosto no sirve”, dijo el economista.

“En todo el mundo cada vez se compra más que el agujero fiscal es imposible, queda la deuda externa no tenés para financiar y todo lo que financiás es la maquinista. Hay que prender una vela para rollovear la deuda externa que vencen 3 billones de pesos”, destacó.

