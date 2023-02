Los motivos que provocaron el lanzamiento de Alfredo Cornejo

En la mañana, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que finalmente, el senador nacional Alfredo Cornejo volverá a competir por el sillón de San Martín. El anuncio se hizo sobre un escenario electoral que ya tenía las primeras certezas y que sirven para explicar por qué se anunció este lunes.

Por un lado, el lanzamiento del senador nacional a la gobernación se produjo teniendo en cuenta que hay siete departamentos donde no gobierna el radicalismo , entre ellos, seis comunas conducidas por el peronismo, que desdoblaron sus elecciones y, por ende, buscan hacer campaña con la figura de Cornejo, entendiendo que es el “mejor posicionado” en el frente Cambia Mendoza.

Además, el radicalismo en su relato afirma que busca dar “previsibilidad” a los ciudadanos con un candidato como Cornejo, y pronto acompañará al resto de los postulantes en los municipios que desdoblan.

Pero no solo eso, esta definición es una manera de “apurar” al diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, para que de una vez por todas defina si competirá por la gobernación dentro de Cambia Mendoza o si finalmente irá por fuera. En las últimas horas, una foto de Emir Félix (intendente de San Rafael) con De Marchi despertó todo tipo de especulaciones, críticas y suspicacias.

También la intención de esta oficialización de la candidatura es ordenar la interna en la coalición oficialista. Esto sucederá a medias, porque si bien los lanzados como Daniel Orozco (Las Heras) y los que eran potenciales candidatos, Ulpiano Suarez (Ciudad) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), desistirán de sus intenciones, el ex legislador Luis Petri no se bajará de la candidatura y pretende competir en las primarias.

“Lo manifesté hace un tiempo, no condicioné mi candidatura a nombre propio, estoy trabajando para competir en las PASO. No me han pedido que me baje y si me lo piden, no desistiría”, insistió Petri.

A esto se suma que este lunes se desarrollará la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde finalmente Cornejo irá con esta definición clave. Durante mucho tiempo se especuló con su postulación en la Nación, pero a partir de ahora esa duda se despejó. También en ese encuentro buscarán presionar al diputado nacional del PRO.

La consultora Martha Reale se refirió al precandidato radical y aseguró, según sus mediciones, “es el mejor posicionado en el espacio”.

“Su imagen positiva supera el 50%”, detalló la especialista.

El demarchismo

El precandidato a gobernador del PRO dejó en claro que no iba a hacer declaraciones respecto de esa postulación. Sin embargo, sus allegados, afirman que esta “maniobra” no es más para que para apurarlo a que se defina.

Los demarchistas afirman que el cornejismo está “nervioso” y además señalan que “lanzar la candidatura de Cornejo es mostrar desprecio por el resto de los partidos del frente”. De manera que no se sabe si el 15 de febrero el PRO dará a conocer si se va o sigue en la coalición.

