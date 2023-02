El plan de alimentación restringe el horario de las comidas como fórmula para bajar de peso. Las razones de los especialistas para recomendarlo o cuestionarlo

¿Los hidratos de carbono son todos malos? Por supuesto que no. Es importante aprender a diferenciarlos, porque no todos son iguales. No es lo mismo el consumo de carbohidratos simples que complejos.