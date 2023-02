Los encendidos elogios de Rio Ferdinand a Enzo Fernández, la nueva joya de la Premier League

En referencia a la actuación del exRiver en Qatar 2022, donde recibió el premio al mejor futbolista joven de la competición, Ferdinand elogió: “Lo vi jugar el Mundial. Se incorporó a ese equipo como si fuera alguien que debía estar allí. Jugó el Mundial sin miedo”, dijo. Y añadió: “La presión que tenían los argentinos para el Mundial, no sólo para el país sino para Messi… No me explico lo que significa. Y él llegó y jugó como si fuera cualquier otro partido”.