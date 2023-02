Jaime Durán Barba: “Le diría a Macri que no sea candidato”

“No creo que sea candidato”, consideró Durán Barba sobre Macri, “y si me pidiera consejo, le diría que no tiene mucho sentido que sea candidato. Ya fue presidente. Es uno de los pocos presidentes argentinos que logró proyectar una imagen muy buena hacia afuera. No le veo peleando una candidatura interna con Patricia y Horacio. Puede ser un ordenador”.