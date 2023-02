El Independencia celebra el Día del Amor

Este martes 14, el público podrá disfrutar de stands de flores, dulces y más. Además, una previa con excelente música, y subirá al escenario El amor es puro cuento.

Una gran velada romántica ha preparado el Teatro Independencia para que las personas que deseen celebrar el amor disfruten de distintas propuestas artísticas y de la posibilidad de adquirir regalos.

Es que, desde las 20, en la vereda de la sala cultural mayor de Mendoza, los transeúntes se encontrarán con puestos de flores, chocolates, alfajores y vinos artesanales. Luego, ingresando al hall del Independencia, será momento para deleitarse con intervenciones musicales y ornamentales.

Posteriormente, llegará el momento del unipersonal de humor de Diego Flores. Será a las 21, cuando suba al escenario la divertida El amor es puro cuento, obra con tickets ya a la venta a través de entradaweb.com.ar

Víctor Silione (violinista) y Facundo Silione (piano) son dos talentosos mendocinos que interpretarán bellísimas melodías en la previa teatral. El público podrá disfrutar sus interpretaciones de manera gratuita y mientras observar el gran despliegue ornamental alusivo al Día de los Enamorados que se desarrollará en el hall central del teatro. Además, habrá un circuito de stands en la vereda del teatro, sobre calle Chile antes de llegar a Espejo, con flores, bombones, alfajores y más.

Humor “enamorado”

A las 21, del 14 de febrero, llegará el momento del teatro con El amor es puro cuento. El actor y director Diego Flores se sube a las tablas del Independencia con su premiada obra, donde hablará sobre el amor y sus vericuetos.

Actor desde los 12 años, cuando, como él cuenta, “se me prendió el bichito por la actuación”, Diego Flores es un lasherino de pura cepa que decidió que era en el escenario su lugar para ganarse y disfrutar la vida. Con una impronta y estilo muy personal que lo caracteriza, El amor es puro cuento hace distintas interpelaciones. ¿El primer amor es inolvidable? ¿Sirve de algo planificar en el amor? ¿Tiene sentido buscar el amor? ¿Si no se le ponen palabras, es amor? ¿Del odio al amor hay un paso? ¿El amor es eterno mientras dura? ¿Existe alguna respuesta que no sea puro cuento? Las tickes para el espectáculo tienen un valor de $1.200 y pueden adquirirse en entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro desde dos horas antes de la función.

Ficha técnica

Velada Romántica. Intervenciones ornamentales y musicales

Día y hora: martes 14 de febrero, a las 20

Actúan: Víctor Silione (violinista) y Facundo Silione (tecladista).

Entrada: Gratuita

Propuesta artística: El amor es puro cuento

Actuación y dirección: Diego Flores

Día y hora: martes 14 de febrero, desde las 21

Entrada: $1.200 en entradaweb.com.ar o en boletería desde dos horas antes de la función