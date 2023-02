Debuta la mesa política del Frente de Todos, en medio de una fuerte tensión con el Presidente

En medio de una fuerte tensión política, que se agudizó en los últimos días por la integración de la mesa convocada por Alberto Fernández, el Frente de Todos (FDT) mantendrá hoy su primera reunión para fijar las “reglas de juego” internas de cara al año electoral. Lo hará mientras el Presidente intenta resistir la presión del kirchnerismo y el massismo para que decline sus aspiraciones a la reelección y cuando los partidarios de Cristina Kirchner vuelven a plantear que se discutan cambios en la gestión del gobierno.

La cita será a las 19 en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu al 130. Allí, las distintas facciones del FDT buscarán tomarse una “foto de unidad”, aunque más allá de la formalidad, lo que se pondrá sobre la mesa es el debate de los plazos para definir las candidaturas, ya que la vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa, quieren que Fernández lo haga “pronto”, para decidir luego si lo enfrentarán en las PASO. El jefe del Frente Renovador podría encabezar una delegación de cinco dirigentes de su fuerza política.

Según pudo saber LA NACION, uno de los puntos salientes del temario que fijará la mesa nacional del FDT será -a propuesta del Presidente y también de Massa- el armado de un reglamento para una eventual competencia en las elecciones primarias , previstas inicialmente para el 13 de agosto. No es un detalle menor: si hubiera enfrentamiento entre distintas facciones internas, el piso que se fijará para la representación de las minorías será determinante para la composición de las listas de la coalición gubernamental.

La vara histórica que pone el PJ se ubica en el 25 por ciento de los votos, pero es de esperar que algunos grupos –como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y otros socios menores- reclamen bajar el piso para tener posibilidades. La disputa estará centrada en la conformación de las listas legislativas y de la oferta electoral en los municipios. En cambio, la discusión no correrá para la fórmula de presidente y vice, porque la que gana por un voto se lleva la proclamación para competir luego en las elecciones generales.

No obstante, la intención de la mayoría de los que este jueves estarán sentados en el quincho del PJ nacional es que el FDT no se embarque en una PASO presidencial, sino que se acuerde un “candidato único” ante la dispersión de postulantes que observan en Juntos por el Cambio. Es una forma bastante directa de plantearle a Fernández que no tiene margen para la reelección, como reflejan las encuestas, y que lo mejor es que le abra las puertas a un recambio interno. Pero mientras tanto, hablarán de instrumentar las primarias.

Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa Alfredo Sábat

Delegación kirchnerista

Esa postura, que no necesariamente tendrá voceros en la primera reunión de la mesa, anida en la delegación que llevará el kirchnerismo, encabezada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, hombre de confianza de Cristina Kirchner, e integrada por Andrés “Cuervo” Larroque, lugarteniente de Máximo Kirchner en La Cámpora. Entre los kirchneristas también se contará a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco). Además, habrá sindicalistas como el diputado Hugo Yasky, de la CTA.

El kirchnerismo planteará la necesidad de “romper la proscripción” que, según entiende, afecta a Cristina Kirchner desde que fue condenada en la causa Vialidad. Lo hará cuando algunas agrupaciones empiezan a reclamar la candidatura de la vice, pese a que ella se autopercibe impedida por la acción del Poder Judicial en su contra. Ayer, por caso, un grupo de sindicalistas le pidió a Máximo Kirchner que su madre acceda a ser candidata este año. Y que los enviados al PJ nacional reclamen “cambios económicos necesarios”.

Los albertistas y los massistas

El presidente Fernández, que estará acompañado por el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el vicejefe Juan Manuel Olmos; el canciller Santiago Cafiero y la ministra Victoria Tolosa Paz, escuchará en la mesa del FDT un planteo para definir el “armado de equipos de gobierno futuros”. El punto encierra, según advirtieron fuentes partidarias, una autocrítica respecto del loteo de ministerios y dependencias estatales que hizo la coalición bajo su administración, lo que provocó enfrentamientos y cierta parálisis en la gestión.

A su vez, el massismo focalizará sus planteos en la “agenda económica” y reclamará, según pudo saber este diario de fuentes partidarias, que el FDT deje de pegarse “tiros en el pie” con peleas internas que provocan ruido político y perjudican la gestión de Massa . El hecho de que Cristina y Máximo Kirchner pegaran el faltazo a la calle Matheu, puso al jefe del Frente Renovador en la disyuntiva de imitarlos o de sentarse a la mesa, para no hacerle un desaire político al Presidente. Anoche, primaba en el tigrense la idea de concurrir .

El Frente Renovador asistirá con “línea de 5″ a la sede del PJ. A la cabeza de la delegación massista estará la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y se sumarán el legislador bonaerense Rubén Eslaiman, el intendente Juan Andreotti (San Fernando), la titular de AySA Malena Galmarini y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, confirmaron anoche voceros de la fuerza. La sintonía fina entre el massismo y el kirchnerismo viene provocando resquemores en la mesa chica de la Casa Rosada y la quinta de Olivos.

Sergio Massa, Cecilia Moreau y “Wado” De Pedro

Aún así, los distintos grupos internos del FDT -sumadas la CGT, la CTA, los piqueteros y los gobernadores del PJ- también buscarán coordinar una “agenda para las elecciones provinciales” , dado que al menos 15 distritos desdoblaron su calendario electoral del cronograma nacional. Por ende, parte de la discusión pasaría por la necesidad de que el Fernández no repita viajes al interior del país como única figura del oficialismo, lo que podría perjudicar a los mandatarios peronistas por la alicaída imagen del mandatario en las provincias.