Cornejo candidato: el suarismo lo apura y el cornejismo baja un cambio

Ya es un hecho que Alfredo Cornejo jugará en el terreno provincial. El anuncio lo hará el gobernador Rodolfo Suárez pero resta saber cuándo. Desde el entorno del mandatario, aseguran que es inminente pero por el lado del senador nacional, miran cerca del 15 de febrero.

El radicalismo quiere, en 10 días, firman la conformación del frente Cambia Mendoza. Podría estirarse al 22 de febrero, pero no más. El 1 de marzo vencen los plazos para la presentación de alianzas para las elecciones departamentales que serán el 30 de abril.

La confirmación sobre el regreso de Alfredo Cornejo es una formalidad hacia afuera, porque puertas adentro se sabe. No será el único precandidato radical por el momento, ya que Luis Petri asegura que competirá en las elecciones primarias. Aunque el ex gobernador es el que tiene amplio consenso en el partido, con un fuerte respaldo de los intendentes.

La intención de Suárez era anunciarlo la semana pasada, pero las tormentas que azotaron a los productores del este y otros temas de agenda, hicieron cambiar de opinión. Por estas horas, suena con fuerza la intención de que se produzca entre lunes o martes.

Algunos aseguran que Cornejo irá a la reunión de Juntos por el Cambio, de la que también participará Suárez, con la certeza de ser una de las cabezas de la boleta única. La noticia la dará Suárez al igual que hizo Cornejo con él en el 2019. No habría que sorprenderse si el Gobernador utiliza la vía que más le gusta: Twitter.

UCR El presidente de la Unión Cívica Radical UCR Tadeo Garcia Zalazar se reunió con los partidos socios de Cambia Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Sin embargo, por el lado del ex gobernador no hay certezas y sí se baja la ansiedad. La fecha ronda el 15 de febrero, no puntualmente por la constitución del frente electoral con o sin el Pro, sino por la certeza de una candidatura definida y lo que ésta logre en el armado interno. El rol del sucesor será, justamente, encauzar las aspiraciones de varios en algunas comunas.

Y no sería solamente en los departamentos que tengan elecciones el 30 de abril, como son los casos de San Rafael, Lavalle, Maipú, La Paz, Santa Rosa y Tunuyán en donde gobierna el peronismo. En San Carlos la alianza con Unión Popular ubicó a Cambia Mendoza en la administración municipal.